Alcaraz si ritira a Barcellona e Sinner resta numero uno

Poteva arrivare subito il controribaltone, ma lo spagnolo si ferma in Catalogna e l’azzurro resta in vetta

Doveva essere un duello punto a punto, settimana dopo settimana. E invece il trono di Jannik Sinner, almeno per ora, resta saldo.

Il sorpasso arrivato dopo Montecarlo riporta l’azzurro al numero uno del ranking Atp, con 13.350 punti e appena 110 di margine su Carlos Alcaraz. Un vantaggio minimo, che lasciava immaginare un nuovo ribaltone già nei giorni successivi.

Ma il copione cambia subito. Alcaraz si è infatti ritirato dall’Atp 500 di Barcellona, torneo in cui avrebbe potuto tentare l’immediato controsorpasso. Uno stop che, di fatto, congela la rincorsa e consente a Sinner di respirare.

UN PRIMATO COSTRUITO IN SERIE

La leadership dell’azzurro non è episodica. Arriva al termine di una sequenza impressionante: Indian Wells, Miami e Montecarlo, tre Masters 1000 consecutivi. Un filotto riuscito, prima di lui, solo a Novak Djokovic nel 2015.

Numeri che spiegano perché, anche con un margine ridotto, il numero uno abbia basi solide.

ADESSO IL CALENDARIO

Il calendario però apre nuovi scenari. Sinner è orientato a prendersi una pausa dopo le ultime settimane intense. Da capire se tornerà già a Madrid o se punterà direttamente agli Internazionali di Roma.

Nel frattempo, proprio l’assenza di Alcaraz a Barcellona cambia la dinamica della classifica: il rischio di un continuo ribaltamento, almeno nell’immediato, si allontana.

LA CORSA RESTA APERTA

La sensazione è che la sfida tra Sinner e Alcaraz sia solo rimandata. Il distacco resta minimo e la stagione è lunga, soprattutto sulla terra. Ma per ora, il numero uno ha un nome solo. Ed è quello di Jannik.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)