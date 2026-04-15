A “Elisir” stamani su Rai 3 focus sui tremori

Il primo approfondimento della puntata di Elisir, il programma di medicina in onda stamani, mercoledì 15 aprile, alle 10.50 su Rai 3, sarà dedicato ai tremori

Il primo approfondimento della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda oggi, mercoledì 15 aprile, alle 10.50 su Rai 3, sarà dedicato ai tremori, quei movimenti involontari e ritmici di alcune parti del corpo, più frequentemente delle mani e delle braccia. Quando sono persistenti, i tremori potrebbero indicare condizioni patologiche come il morbo di Parkinson o disfunzioni neurologiche. Quali possono essere le cause? Come si manifestano? In quali casi sarebbe meglio consultare uno specialista? In studio il professor Fabrizio Stocchi, Direttore del Centro Parkinson IRCSS San Raffaele Pisana.

A seguire, nello spazio “È vero che?” si parlerà di crampi, contrazioni involontarie, improvvise e transitorie della muscolatura. Perché vengono i crampi? Come si affrontano? Risponderà a queste e ad altre domande in studio il professor Claudio Ferri, Direttore della Scuola di Medicina Interna dell’Università dell’Aquila.

Infine, la rubrica “ABC della salute” chiuderà la puntata occupandosi di parodontite: una malattia gengivale infiammatoria cronica innescata da microrganismi batterici che distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti. Come si manifesta e come può essere trattata? In studio il professor Marco Gargari, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Odontoiatria dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.