Vincitore GF VIP 2026: Mussolini favorita, segue Antonella Elia, salgono chance di Todaro

In calo le possibilità di successo di Paola Caruso. A poca distanza da Todaro Adriana Volpe

Prosegue l’avventura del Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi. Il cast iniziale di 16 concorrenti si è ora ridotto, ma nuovi ingressi, addii e squalifiche sono sempre dietro l’angolo. Dopo il primo mese nella Casa, come sono cambiati i giudizi dei bookmakers? E chi dei volti noti della tv in competizione si candida a plausibile vincitore del reality? Il confronto quote vincente Grande Fratello di Superscommesse.it mostra come Alessandra Mussolini sia ancora la principale favorita alla vittoria del GF Vip 2026: dalla vigilia del programma ad oggi, la quota media attribuita all’ex politica è passata da 37.00 all’attuale 3.00. Dietro la Mussolini Antonella Elia, presentata mediamente a 3.66.

In calo le possibilità di successo di Paola Caruso: la quotazione media della showgirl registra un incremento, passando da 4.00 di inizio aprile all’attuale quota media 6.00. Salgono, invece, le chance di trionfo di Raimondo Todaro: l’ex professore di Amici è passato da quota 16.00 all’attuale quotazione media 6.66.

A poca distanza da Todaro Adriana Volpe, il cui successo è quotato mediamente a 8.00; dietro, il trio Biancardi, Manzini e Dumitras, la cui quota media oscilla tra 13.00 e 14.33. Attualmente, il gieffino meno accreditato alla vittoria risulta Lucia Ilardo, la cui quota media risulta 45.33.

Di seguito la comparazione quote vincente Grande Fratello 2026 sui 10 concorrenti indiziati al trionfo dai principali bookmakers: