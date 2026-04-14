Valerio Scanu torna con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu

Torna in radio Valerio Scanu con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu, disponibile in digitale (NatyLoveYou/ADA Music Italy)

Da venerdì 10 aprile torna in radio Valerio Scanu con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu, disponibile in digitale (NatyLoveYou/ADA Music Italy).

“Sto preparando un progetto che non è solo un disco, è uno spettacolo – racconta Valerio Scanu – che porterò in tutta Italia, per raccontare con la musica il mio percorso, ovviamente da questo primo brano avrete capito che ripercorro delle tappe che toccano Sanremo proprio a partire da una canzone che, cantata da Pierangelo Bertoli con i Tazenda, ottenne al festival uno degli applausi più lunghi della storia, che costrinse Pippo Baudo a far tornare sul palco gli artisti acclamati dal pubblico del Teatro Ariston”

La canzone, che esce il giorno del compleanno di Valerio Scanu, apre quindi “le danze” al nuovo disco dell’artista sardo che riserverà altre chicche e anche degli inediti di prossima pubblicazione.

Valerio Scanu è un cantante italiano, nato il 10 aprile 1990 a La Maddalena, in Sardegna. Fin da giovane, ha mostrato una forte passione per la musica, partecipando a vari concorsi canori locali. La svolta nella sua carriera è avvenuta nel 2008, quando è entrato a far parte della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, distinguendosi per le sue doti vocali e arrivando in finale.

Nel 2009 pubblica il singolo ‘’Ricordati di noi’’, brano inserito anche nella colonna sonora del film Amore 14 di Federico Moccia. Nel 2010, Valerio ha vinto il 60° Festival di Sanremo con la canzone “Per tutte le volte che...”, diventando il più giovane artista maschile a conquistare questo riconoscimento. Nel 2016 torna a Sanremo col brano ‘’Finalmente piove’’.

Nel corso della sua carriera, ha pubblicato diversi album di successo, tra cui “Sentimento” (2009), “Per tutte le volte che…” (2010) , “Parto da qui” (2010) “Così diverso”(2012), “Lasciami entrare‘’ (2014), ‘’Finalmente Piove’’ (2016) scritto da Fabrizio Moro (2016) e ’’Dieci’’ (2018).

Oltre alla musica, Scanu ha partecipato a vari programmi televisivi, mettendo in mostra la sua versatilità artistica. Nel 2015, ha vinto la prima edizione di “Tale e Quale Show – Il torneo“, impressionando il pubblico con le sue imitazioni di celebri artisti.

Nel 2022 conclude gli studi in Giurisprudenza, conseguendo la laurea con il massimo dei voti. Tra le partecipazioni tv su Rai 1 anche Il cantante mascherato e Ora o mai più dove ha lanciato il singolo “Solo con una parola”.

Ha ricevuto vari riconoscimenti tra i quali 4 Wind Music Awards, 1 TRL Award e 1 Venice Music Awards. Valerio Scanu continua il suo percorso artistico fatto di passione e autenticità, confermandosi una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Per l’estate 2025 pubblica “Vivo la notte” il nuovo singolo lanciando un nuovo modo di concepire la canzone dance italiana. A ottobre dello stesso anno riceve il Premio Mia Martini 2025 in quel di Scalea nel corso della serata finale della 31° edizione del premio dedicato alla grande artista scomparsa prematuramente.

Sempre nel 2025 ha debuttato a teatro con “Incanto – Atlante di mondi fantastici” lo show nato da un soggetto di Valerio Scanu, scritto e diretto da Veronica Matrisciano, spettacolo che unisce musica, danza e narrazione visiva in un’esperienza immersiva. In occasione del suo compleanno il 10 aprile 2026 lancia “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu, brano che farà parte del suo nuovo disco e spettacolo live per l’estate e non solo.