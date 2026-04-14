Trump al Corriere su Meloni: “Pensavo avesse coraggio, non vuole aiutarci. Leone non capisce”

Le parole del presidente Usa durante un’intervista con il Corriere della Sera

“Con lei non parlo da molto tempo, non vuole aiutarci nella guerra. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo“. Così il presidente Donald Trump parla di Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera.

“Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? – chiede Trump – Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, poi prosegue: “Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta, anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l’Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”.

Trump è tornato a parlare anche del Papa

Il presidente americano ha replicato anche alle parole di Meloni, che aveva definito “inaccettabili” i suoi attacchi a Papa Leone XIV: “È lei che è inaccettabile perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”.

Trump è tornato anche all’attacco del pontefice, affermando che Leone “non capisce, e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese”.