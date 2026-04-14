Petroliera cinese attraversa Hormunz nonostante blocco Usa. Cina presenta un piano di pace

Pechino: “Blocco Usa pericoloso e irresponsabile”

Secondo il sito MarineTraffic, la petroliera cinese Rich Starry, battente bandiera del Malawi, ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco degli Usa. La nave cisterna appartiene alla Full Star Shipping Ltd, collegata a Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, ed è stata sanzionata dagli Stati Uniti dal 2023 a causa dei suoi legami con l’Iran. “Il blocco navale Usa è pericoloso e irresponsabile“, dichiarano i cinesi.

Pechino promette anche “contromisure” alle minacce del presidente americano Donald Trump di imporre nuovi dazi doganali sui prodotti cinesi in ingresso negli Stati Uniti. E questo nel caso in cui la Cina fornisse assistenza militare all’Iran durante la guerra in Medio Oriente.

“Se gli Stati Uniti insistono nell’utilizzare questo come pretesto per imporre ulteriori dazi doganali alla Cina, la Cina adotterà sicuramente contromisure decise”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in una conferenza stampa, aggiungendo che le notizie secondo cui la Cina starebbe fornendo armi all’Iran “sono completamente inventate”.

CINA, XI JINPING PRESENTA UN PIANO DI 4 PUNTI

Un piano in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità del Medio Oriente. A proporlo è stato il presidente cinese Xi Jinping durante l’incontro avvenuto questa mattina a Pechino con lo sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. Per Xi Jinping è necessario “promuovere la costruzione di un’architettura di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile per il Medio Oriente e la regione del Golfo”.