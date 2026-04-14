Oroscopo di oggi, martedì 14 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 14 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata non di tutto riposo, ma con un buonsenso pratico, fronteggiamo gli imprevisti e incassiamo un vecchio credito che può ossigenare le finanze. Una buona organizzazione del tempo ci consente di conciliare i doveri, gli amici e gli impegni familiari.
Toro
Riusciamo a portare a buon fine tutti i programmi formulati per la giornata. E troviamo anche una piacevole sorpresa per la carriera o nelle amicizie. Arricchita da buone energie cosmiche, la Luna i Capricorno ci consente di agire nella maniera che più ci piace.
Gemelli
Venerdì che, secondo gli astri, sarà abbastanza scorrevole. Niente chiacchiere vuote, oggi abbiamo voglia di toccare argomenti impegnativi e di spessore. Il cielo promette uno scenario alquanto dinamico. Un viaggio o una vacanza filano via lisci come l’olio.
Cancro
Agiamo con intelligenza e flessibilità per appianare qualche grana familiare, senza timore che l’accondiscendenza venga scambiata per debolezza. La disponibilità di un amico ci fa aprire il cuore alle confidenze e all’occorrenza ci offre delle ottime dritte.
Leone
Il nostro intuito è il motore odierno. Lasciamoci attraversare dalle suggestioni, dal desiderio di spiritualità che la Luna reca con sé. Con i riflettori puntati sull’interiorità, avvertiamo che dentro e fuori ci sono in corso grandi trasformazioni.
Vergine
La Luna ristabilisce l’ordine emotivo, regalandoci energia e buona volontà. Alleati preziosi per affrontare adeguatamente una diatriba in famiglia. Migliora la qualità dei sentimenti, ma la timidezza e il timore di lasciarci andare frenano gli slanci.
Bilancia
La brusca frenata imposta dalla Luna in Capricorno è un getto d’acqua gelata per l’umore. Scontri di opinione con un parente rigido e tradizionalista. La necessità di dover difendere le nostre scelte ci disorienta, ma se pensiamo di essere nel giusto, procediamo.
Scorpione
Bei momenti con gli amici, magari uno di loro è pronto a diventare qualcosa di più. Una passeggiata nel verde favorisce eventuali dichiarazioni. Grazie al supporto garantito dalla Luna, affrontiamo con successo a occhi chiusi lavoro e trattative d’affari.
Sagittario
La collaborazione con gli altri, alla ricerca di soluzioni a problemi comuni, dà risultati consistenti. Dimostriamo di voler correggere gli errori. Apprezziamo un po’ di solitudine, ma non trascuriamo la vita di relazione. Teniamo a freno certe richieste.
Capricorno
La Luna amica di Mercurio funge da stimolo per decidere di dedicare il nostro tempo libero alla famiglia e a tutte le persone che amiamo. Tenere suggestioni, ma la diffidenza tiene banco: l’amore vero e solido si esprime soprattutto con i fatti.
Acquario
Abbiamo la testa piena zeppa di sogni, di nostalgia, di cose dette e non fatte. Siamo ancora in tempo per rimediare. Apriamo il nostro cuore. Profonde riflessioni danno valore al passato. È da lì che veniamo, siamo il risultato delle esperienze vissute.
Pesci
La Luna odierna è prodiga di buoni suggerimenti. Ideale per mantenere uno stato d’animo pacato, anche di fronte a interlocutori indisponenti. L’ambizione ci rende decisi. Facciamo seguire alle parole i fatti, così guadagniamo il rispetto di chi ci circonda.