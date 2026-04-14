Meloni: “Governo sospende il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”

Il presidente del Consiglio è a Verona in occasione della 58a edizione Vinitaly

“Il Governo, in considerazione alla situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele” lo dichiara ai microfoni Giorgia Meloni, in occasione della sua partecipazione alla 58a edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati organizzato a Verona.

Torna poi a parlare dello scontro tra Trump e Papa Leona XIV. “Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo, per cui non sono stato d’accordo e ve l’ho detto” ha ribadito la premier.

L’importanza di Hormuz

“Bisogna mandare avanti i negoziati e fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo Stretto” di Hormuz “che per noi è fondamentale, non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore di cui parliamo oggi”.

Interventi sul patto di stabilità

La sospensione del patto di stabilità “potrebbe aiutare certamente. Ovviamente bisogna vedere come andrà nei prossimi giorni, ma penso che l’Europa non dovrebbe sottovalutare l’impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi tardi. Noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, come il tema di prendere anche in considerazione una sospensione del patto di stabilità” conclude Meloni.