Mancano 200 giorni a Dakar 2026, la prima rassegna a cinque cerchi in Africa

Lo slogan ufficiale che mette in risalto l’ospitalità africana e lo spirito senegalese: “L’Afrique accueille, Dakar célèbre” (“L’Africa accoglie, Dakar festeggia”)

Mancano esattamente 200 giorni all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, primo evento a cinque cerchi della storia organizzato nel continente africano, in programma dal 31 ottobre al 13 novembre.

I Giochi consentiranno a 2.700 atleti di età non superiore ai 17 anni di gareggiare. La possibilità di partecipare alla manifestazione è offerta ai territori di 206 Comitati Olimpici Nazionali e, per la prima volta, a una squadra Olimpica composta da giovani rifugiati.

La parità di genere a Dakar 2026 va oltre il numero di atleti e atlete. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici Giovanili estivi, infatti, ci sarà anche un numero identico di gare per genere. Il programma prevede un totale di 153 gare: 73 gare femminili, 73 gare maschili e 7 gare miste.

Lo slogan ufficiale

È già stato presentato, in due lingue, lo slogan ufficiale che mette in risalto l’ospitalità africana e lo spirito festoso della capitale senegalese: “L’Afrique accueille, Dakar célèbre” in francese e “Afrig Dalal, Ndakaaru Jëmël” in wolof (“L’Africa accoglie, Dakar festeggia”).

Lo slogan è ricco di simbolismo, poiché da solo evoca il carattere unico di questa edizione dei Giochi Olimpici Giovanili. Il Senegal è il primo Paese africano ad ospitare un evento Olimpico, cosa che ha spinto il comitato organizzatore di Dakar 2026 a sottolineare che questi Giochi non appartengono solo a un Paese, ma a un intero continente.

Diverse star internazionali sostengono i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, un evento che consentirà di scoprire le future stelle dello sport internazionale. Sono già stati nominati diversi ambasciatori ufficiali di grande prestigio. Tra questi figura Kalidou Koulibaly, capitano della nazionale di calcio del Senegal, ma anche personaggi famosi che vanno oltre il semplice ambito sportivo, come l’attore Omar Sy e l’influencer Khaby Lame.