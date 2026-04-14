Edizioni Pedrini alla 63ª edizione di “Bologna Children’s Book Fair”: ponte culturale tra Italia e Cina nel segno del piccolo pesce palla Jiligu

Edizioni Pedrini (Pont Saint Martin (Ao)) consolida il suo legame con l’Oriente partecipando alla 63ª edizione della “Bologna Children’s Book Fair”, l’evento mondiale di riferimento per l’editoria per ragazzi, in programma a Bologna Fiere dal 13 al 16 aprile. Ospite dello stand della Shandong Fine Arts Publishing, la casa editrice valdostana sarà protagonista di un importante momento di scambio culturale curato dall’ANGI (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese).

Ieri allo stand cinese, è stato presentato ufficialmente il volume “Esploriamo il Mar Cinese del Sud con Jiligu. Alla scoperta della Nanhai”. Inserito nella collana “Viaggio in Cina”, il libro porta in Italia le avventure del coraggioso pesce palla Jiligu e dei suoi amici Kaka il cavalluccio marino, Tangtang la tartaruga e Gongfu, creatura della mitologia cinese. L’opera, curata da Liu Haiqi e scritta da Xiazi, è stata tradotta dalla professoressa canavesana Giulia Malano, con la revisione di Chen Ming.

In un simbolico scambio culturale, Ennio Pedrini ha omaggiato il Direttore Generale LI Tao con una copia del racconto per ragazzi “Il club dei libri fuorilegge”, scritto dall’autrice piemontese Cristina Calardo e appena pubblicato.

La collaborazione proseguirà con la pianificazione di eventi in Cina dedicati al volume “La Ceramica di Castellamonte” e con il prossimo grande appuntamento nazionale: il Salone del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio 2026.