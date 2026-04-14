Come il nuovo sistema di concessioni ADM sta ridefinendo il mercato del gioco digitale in Italia

Lo Stato con la nuova riforma ha già incassato 364 milioni di euro e ha saputo rendere il mercato davvero competitivo. Il settore adesso si è ridotto, sono state assegnate 52 concessioni a 46 operatori e sono state bloccate 350 skin. Quindi, il risultato è che i costi sono aumentati, ma il mercato è più semplice da monitorare ed è più sicuro.

Ultimamente si parla molto del riordino del gioco online, la riforma ha dato una svolta al mercato che ora è uno dei più ambiti in Europa. Le skin sono state abolite e sono state introdotte delle misure di tutela per i giocatori come l’autoesclusione e i banner che si attivano durante le sessioni di gioco. Ogni utente deve impostare dei limiti di utilizzo e di spesa prima di poter procedere. Adesso, i requisiti sono molto più severi ed è anche stato introdotto un sistema di monitoraggio in tempo reale. Per gli utenti italiani, orientarsi tra le piattaforme che rispettano questi nuovi standard non è semplice. Secondo la panoramica di Online-Casinos.com, gli operatori adesso sono molto più attenti alla sicurezza dei giocatori e devono soddisfare dei criteri più stringenti.

Perché il nuovo bando ADM non è solo un rinnovo burocratico

Il riordino ha rivoluzionato tutto, adesso le concessioni durano nove anni e non vengono rinnovate in automatico. Per partecipare serve una società di capitali con sede nello Spazio economico europeo, una pregressa esperienza nel settore, ricavi da attività di gioco di almeno 3 milioni di euro negli ultimi due esercizi chiusi e una capacità tecnico-infrastrutturale che includa innovazione tecnologica e cybersicurezza. A tutto questo si aggiungono un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione, da versare in due tranche da 4 e 3 milioni, un canone annuo pari al 3% del margine netto e il limite massimo di cinque concessioni per gruppo societario.

Il punto, però, non è solo economico. La norma impone anche un sito direttamente gestito dal concessionario, con dominio nazionale, e chiude di fatto la stagione delle skin, cioè dei tanti siti collegati alla stessa licenza ma presentati con marchi diversi. Per i casinò online in Italia è un cambio di paradigma: meno vetrine, meno ambiguità, più riconoscibilità del soggetto che risponde davvero davanti al regolatore.

Meno operatori autorizzati, ma un mercato molto più facile da controllare

A novembre 2025 sono entrate in vigore 52 nuove concessioni assegnate a 46 operatori, con un incasso complessivo di 364 milioni di euro per il Ministero dell’Economia. Nello stesso passaggio, più di 350 siti affiliati hanno dovuto fermarsi, proprio perché il nuovo assetto lega ogni concessione a un solo sito.

Questa selezione cambia anche il modo in cui il pubblico percepisce i casinò online in Italia. Fino a poco tempo fa il mercato dava l’idea di una galassia molto ampia, con tanti marchi che sembravano autonomi ma spesso facevano capo allo stesso perimetro concessorio. Oggi la filiera diventa più leggibile.

Più tecnologia nei controlli e migliore esperienza per gli utenti

La parte forse più interessante è quella tecnica. L’ADM ha chiesto degli standard aggiornati e delle linee guida che rendono disponibili in tempo reale le informazioni necessarie all’attività di vigilanza, in linea con una strategia antifrode che punta sempre più sull’intelligenza artificiale. Le regole tecniche prevedono anche alert durante la sessione di gioco al raggiungimento di soglie di tempo o di spesa. Quindi, i casinò diventano piattaforme molto più sorvegliate e molto meno elastiche sul piano operativo.

Chi usa i casinò online oggi può accorgersene in almeno tre passaggi:

registrazione e verifica dell’identità più strutturate;

conto di gioco più centrale e meno frammentato tra prodotti e app;

messaggi automatici e limiti più visibili durante la sessione di gioco.

Una selezione così dura ha inevitabilmente dei vincitori e dei perdenti. Già all’inizio era stato segnalato che almeno 20 concessionari avrebbero scelto di non chiedere la nuova concessione, frenati dal costo di 7 milioni, dalle garanzie richieste, dalle certificazioni e dagli adeguamenti tecnologici. Questo vuol dire che il mercato dei casinò online si sta spostando verso operatori più grandi, più patrimonializzati e meglio attrezzati sul fronte regolatorio. Per i marchi piccoli o di nicchia, restare dentro diventa molto più complicato.

Un mercato più stretto, ma anche più leggibile per chi gioca

Alla fine il senso della riforma è abbastanza chiaro. L’ADM non ha scelto di allargare il recinto del digitale, ma di restringerlo e renderlo più controllabile. Meno marchi, meno domini, più investimenti obbligati, più filtri tecnici, più responsabilità diretta in capo al concessionario. Per chi guarda il settore da fuori, questo vuol dire che i casinò online in Italia stanno diventando meno dispersivi e più facili da leggere, anche se allo stesso tempo più concentrati nelle mani di operatori forti.

Il passaggio non è ancora del tutto esaurito, perché l’ADM ha previsto fino a sei mesi dall’avvio delle nuove concessioni per completare l’attivazione tecnica del servizio, con scadenza indicata a metà maggio 2026. Ma la direzione è già definita. Il nuovo sistema non sta solo riscrivendo le regole dei casinò online: sta ridisegnando la forma stessa del mercato, lo sta spingendo verso un modello più industriale, più tracciabile e molto meno affollato rispetto a prima.