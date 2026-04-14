Caos treni, Rif: “Si sta tornando alla normalità”, Codacons: “Servono indennizzi come con aerei”

Da stamattina ritardi di 180 minuti per problemi agli impianti di circolazione sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma

Guasto tecnico e caos sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma: forti ritardi fino a 180 minuti, ma la circolazione che sta tornado alla normalità dopo i disagi registrati dalle 6 del mattino.

Lo rende noto Rfi (Rete ferroviaria italiana) sul suo sito. “Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, fortemente rallentata da questa mattina per un guasto agli impianti di circolazione. I treni hanno percorso itinerari alternativi con ritardi e modifiche. Il guasto ha interessato il sistema di comunicazione GSM-R: sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di Rete Ferroviaria Italiana per l’accertamento delle cause del disservizio”.

Codacons: “I bonus non bastano più, servono indennizzi come per aerei”

“Migliaia di cittadini sono ancora una volta coinvolti da disservizi ferroviari e stanno subendo disagi pesanti a causa dell’ennesimo problema tecnico sulla rete – spiega il Codacons –. Una situazione che si aggiunge ai problemi legati ai cantieri per i lavori di ammodernamento ferroviario e che determinano su alcune tratte un allungamento dei tempi di percorrenza dei treni.

I rimborsi e i bonus in favore dei passeggeri previsti dall’attuale normativa in caso di cancellazione o forte ritardo dei collegamenti ferroviari non appaiono più sufficienti, e serve un risarcimento ai viaggiatori proporzionato al disagio subito – prosegue il Codacons –. Chi arriva a destinazione con elevato ritardo o subisce la cancellazione del proprio treno, deve avere diritto a una compensazione pecuniaria automatica proporzionata alla tratta del proprio biglietto, esattamente come già previsto dalla normativa comunitaria per il settore del trasporto aereo”.