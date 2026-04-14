Attacco hacker a Booking, rubati i dati dei clienti

Sulla piattaforma si sono verificati “accessi non autorizzati” e sono stati rubati una serie di dati personali relative alle prenotazioni

Ad avvisare gli utenti, è stato proprio Booking. Che ha mandato una mail a chi aveva prenotato per informarlo che potevano essersi verificati “accessi non autorizzati” e che i dati personali condivisi con la piattaforma (“qualsiasi informazione che potresti aver condiviso con la struttura”) potrebbero essere finiti in mani sbagliate. La notizia sta rimbalzando da un sito all’altro: Booking.com è rimasto vittima di un attacco hacker e una serie di prenotazioni (recenti) sarebbero finite nel mirino. La cosa è iniziata quando Booking ha rilevato “attività sospette”. I tecnici, lavorandoci, hanno quindi scoperto le violazioni.

QUALI DATI SONO STATI RUBATI

Ecco il testo della mail ricevuta da molti utenti: “In Booking.com ci impegniamo a garantire la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri ospiti. In questo spirito, ti scriviamo per informarti che terze parti non autorizzate potrebbero essere riuscite ad accedere ad alcune informazioni relative alla tua prenotazione“. La piattaforma spiega che “le informazioni a cui si potrebbe aver avuto accesso includono i dettagli della prenotazione e nome/i, email, indirizzi, numeri di telefono associati alla prenotazione e qualsiasi informazione che potresti aver condiviso con la struttura”.

Un portavoce di Booking ha detto al Guardian che i dati finanziari (i dettagli delle carte di credito e i dati dei pagamenti) non sarebbero stati toccati: “Non è stato effettuato l’accesso alle informazioni finanziarie”.

IL NUOVO PIN

Gli accessi riguardano le registrazioni sul sito e i dati personali degli utenti (dati anagrafici, indirizzi e contatti), ma anche dettagli delle prenotazioni e messaggi scambiati tra host e clienti. Cosa ha fatto la piattaforma? Ha mandato un nuovo Pin a tutti gli utenti che avessero una prenotazione in atto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)