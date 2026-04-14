Al Teatro Trastevere Il Manoscritto, di Baret Magarian

Teatro Trastevere: in scena dal 17 al 19 aprile, Il Manoscritto, di Baret Magarian, interpretazione e regia di Roberto Zibetti

Un uomo viene incaricato di consegnare un importante pacco contenente il manoscritto di un eccentrico autore…non gli è permesso di aprirlo…strada facendo, decide di trascorrere la notte in un motel nel deserto…la notte inverte tutte le sue percezioni…e il pacco sembra prendere vita…

Una messa in scena immersiva fatta di suoni e immagini ci porta nel cuore di un incontro inaspettato: quello di una persona con la propria coscienza, che gli si presenta sotto forma di emozioni crude e disturbanti.

La colonna sonora di Paolo Ballarini, attraverso una raffinata selezione di suoni, evoca con concretezza quasi cinematografica, prima il viaggio nel deserto americano e poi un’alienata dimensione, dove amore e morte si affrontano in un crescendo dai colori forti e toccanti.

Le immagini proiettate sulla scena, elaborate dalll’artista digitale inglese Robert Hulland portano lo spettatore in una zona di allucinata e poetica sospensione.

Roberto Zibetti è stato diretto in teatro da Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Klaus Michael Grüber;in cinema da Bernardo Bertolucci ( Io Ballo da Sola) , Abel Ferrara (Pasolini), Dario Argento ( Non Ho Sonno), Ligabue ( Radiofreccia), Marco Tullio Giordana ( I Cento Passi, Yara). Ha preso parte a numerose serie televisive italiane ( Incantesimo, La Squadra, La Porta Rossa). Interpreta Claudio Cecchetto nella serie Sky Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, di cui è in preparazione la seconda stagione, intitolata Nord,Sud, Ovest, Est. È nel cast de La Grazia, di Paolo Sorrentino, Il Maestro di Andrea Di Stefano e Il Rapimento di Arabella, presentati a Venzia 82.

Torinese di origine, vive e lavora oggi tra Parigi e Roma.

CV: https://www.studiosegre.com/artista/roberto-zibetti/

Baret Magarian è l’autore del monologo. Ha scritto per BBC Radio 4, The Times, The Guardian, The Independent, The Observer e World Literature Today. The Times Literary Supplement, The Dublin Review of Books, Internazionale, L’Indice dei Libri e Le Monde hanno dato alla sua narrativa recensioni entusiastiche e Simone Innocenti della Corriere della Sera considera Magarian una delle voci più sorprendenti della narrativa contemporanea. Il suo racconto The Hellscapes -che si rifà al genocidio di Gaza- sarà pubblicato a fine estate sulla nota rivista letteraria canadese Camel. Jonathan Coe ha paragonato Magarian a Kafka, Pessoa e Calvino.