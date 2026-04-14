A “ReStart” stamani su Rai 3 l’attacco di Trump al Papa

Stamani alle 9:45 su Rai 3 torna “ReStart” con l’attacco di Trump al Papa. Tra gli argomenti anche l’elezione di Magyar in Ungheria

In primo piano a ReStart, in onda domani, martedì 14 aprile, alle 9.45 su Rai 3, l’attacco senza precedenti del presidente degli Stati Uniti al Papa e le elezioni in Ungheria dove vince Péter Magyar, leader di Tisza. Cosa cambierà per l’Ue? Se ne parlerà con Marco Minniti, presidente della fondazione Med-Or.

Intanto scatta il blocco dello stretto di Hormuz e torna a salire il prezzo del petrolio. Aumentano i rischi di recessione e di rincari senza precedenti. Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: l’Onorevole Antonio Giordano di Fratelli d’Italia, segretario generale dei Conservatori europei (Ecr), Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio di Italia Viva, Mauro Mazza, giornalista e scrittore, Maura Gancitano, filosofa.