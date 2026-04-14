A Potenza IN_OUT. La scena come spazio di libertà aumentata

Nell’ambito del progetto triennale IN_OUT. Libertà Aumentata, la Compagnia Teatrale Petra promuove IN_OUT. La scena come spazio di libertà aumentata

Nell’ambito del progetto triennale IN_OUT. Libertà Aumentata, la Compagnia Teatrale Petra promuove IN_OUT. La scena come spazio di libertà aumentata, un appuntamento pubblico dedicato alla riflessione sul valore dell’esperienza performativa come strumento di libertà e trasformazione. L’iniziativa si terrà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 19:30 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, con il patrocinio della Provincia di Potenza.

L’incontro si configura come un momento di dialogo e approfondimento sul ruolo delle arti performative in contesti non convenzionalmente riconosciuti come spazi culturali. In luoghi come la Casa Circondariale di Potenza, infatti, la condivisione di percorsi artistici e culturali diventa occasione concreta di inclusione, relazione e apertura, contribuendo a ridefinire il significato stesso di spazio scenico e comunità. La serata sarà introdotta da Antonella Iallorenzi, direttrice artistica della Compagnia Teatrale Petra, e vedrà i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi di figure attive nei campi della giustizia, della cultura e delle arti performative: la Dott.ssa Paola Stella, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza; Francesco Scaringi, Co-Direttore Artistico del Festival Città delle 100 Scale; ed Eliana Rotella, dramaturg e collaboratrice del progetto in carcere di Compagnia Petra.

A seguire, venerdì 17 aprile, il progetto prosegue all’interno della Casa Circondariale di Potenza con le attività laboratoriali rivolte ai detenuti, che per questa occasione sarà aperto anche a tutte le persone che hanno preso parte al percorso di formazione per 54 operatrici e operatori teatrali in carcere, provenienti da 10 regioni diverse. Si tratta dell’ultimo incontro del laboratorio annuale, realizzato attraverso una call pubblica e rivolto a operatori/trici selezionati, che unisce formazione teorica, pratica e lavoro sul campo con esperti del settore. Il laboratorio rappresenta una tappa conclusiva fondamentale del percorso, in vista della selezione di un/una tirocinante che avrà l’opportunità di proseguire l’esperienza all’interno del progetto.

Attraverso contributi e testimonianze, l’incontro del 16 aprile e il laboratorio del 17 intendono mettere in luce il potenziale della scena come spazio di libertà aumentata, capace di generare nuove forme di espressione e relazione anche in contesti complessi, dove l’arte diventa strumento di ascolto reciproco e crescita condivisa.

IN_OUT. Libertà Aumentata è un progetto della Compagnia Teatrale Petra, attivo negli istituti penitenziari di Potenza e Matera, che attraverso teatro, danza e linguaggi contemporanei promuove l’incontro tra mondi diversi e la costruzione di spazi di libertà dentro e fuori il carcere.

Per ulteriori informazioni:

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