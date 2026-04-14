A “Far West” stasera su Rai 3 inchiesta su gestione Covid ed emergenza mascherine

“Farwest” – in onda martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai 3 – torna sul filone di inchiesta che riguarda la gestione del Covid e dell’emergenza mascherine
“Farwest” – in onda martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai 3 – torna sul filone di inchiesta che riguarda la gestione del Covid e dell’emergenza mascherine. Una nuova testimonianza confermerebbe le opacità della struttura commissariale, che emergerebbero anche da alcune intercettazioni secondo le quali anche la criminalità organizzata potrebbe aver fatto soldi con le mascherine, durante la pandemia. Antonino Monteleone ne ha chiesto conto all’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.