“Your lucky day” in prima visione Tv su Rai 4: la trama del film

Stasera su Rai 4 in prima visione Tv il film thriller “Your lucky day” con Angus Cloud e Jessica Garza: ecco la trama
Un piccolo criminale, la Vigilia di Natale, tenta di derubare un uomo appena diventato miliardario grazie alla lotteria. Ma quando un poliziotto interviene, la situazione sfocia nel caos. Con un negozio pieno di ostaggi, tra cui un futuro padre e il proprietario, il criminale offre una parte della vincita in cambio del loro silenzio.
E’ la trama del film thriller “Your lucky day” in onda in prima visione Tv lunedì 13 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4.Nel cast: Angus CloudElliot KnightJessica Garza.