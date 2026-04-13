Trasporto aereo: biglietti stacciati per Maldive, Seychelles, Malesia e Giappone

Per alcune tratte i prezzi dei voli stanno mostrando oscillazioni importanti e alcune rotte sono scontate

La situazione di incertezza sul trasporto aereo – con la guerra in Medio Oriente tutt’altro che risolta e le preoccupazioni per i rincari di carburante che potrebbe a un certo finire del tutto – stanno provocando importanti ripercussioni sul mercato dei voli. Da un lato, Ryanair complice la situazione e i costi del trasporto aereo in generale, ha annunciato la scorsa settimana una serie di tagli e riduzioni di rotte in tutta Europa.

Dall’altro, continua a verificarsi oscillazioni strane nei prezzi dei voli, che sono conseguenza di come si stanno muovendo le prenotazioni. Alcune rotte al momento sembrano aumentare di prezzo, ma paradossalmente per altre si stanno invece concretizzando delle ‘occasioni’. Come quella di prenotare un viaggio alle Maldive o Seychelles a prezzo che si definire ‘stracciato’ rispetto alla media: circa 250 euro, programmandolo per maggio o giugno. Per il mese di agosto, invece, volare da Milano alle Maldive costa 1.056 euro (prezzo comunque inferiore alle tariffe di un mese fa, quando costava 1470 euro).

ALTRI PREZZI PARTICOLARMENTE BASSI

Tra gli altri prezzi ribassati segnalati da Assoutenti, ci sono i voli di andata per Sharm el-Sheikh da Milano, Roma e Napoli partono da 38 euro e le tariffe per Marsa Alam da 41 euro. Un viaggio di andata per la Cina ha un costo a partire da 234 euro, mentre per andare in maggio negli Stati Uniti (sola andata con scalo) i prezzi partono dai 222 euro, che diventano 330 per il Messico. Si abbassano le tariffe anche per andare in Africa, con i voli con lunghi scali per il Sudafrica che in maggio partono da 264 euro e per il Kenya da 219.

GLI SCONTI SPECIALI DI ALCUNE COMPAGNIE

Al tema dei prezzi ribassati per alcune mete estere costose (a riferire i prezzi è stato Assoutenti), si aggiunge anche “la strategia di marketing adottata da alcuni vettori del Golfo, che per non volare in perdita hanno lanciato nei giorni scorsi sconti speciali su alcune tratte allo scopo di invogliare i cittadini a partire”, spiega ancora Assoutenti. E così un viaggio di sola andata per Hong Kong può costare a partire da 278 euro, 286 euro per la Malesia e 300 euro per Singapore. Circa 370 euro, sempre tra maggio e giugno, per volare in Giappone o nelle Filippine. In Thailandia si va con 290 euro e in Vietnam con 325 euro.

IL RISCHIO DI PAGARE CARE METE PIÙ VICINE E PIÙ SICURE Il retro della medaglia, però, è che possa innescarsi un forte rialzo dei prezzi per mete più vicine e più comuni per gli italiani. Sicuramente, al momento, molte persone hanno deciso di rimanere ferme e in stand by, anche solitamente ad aprile molti italiani avevano già affrontato la pratica ‘estate’ con relative prenotazioni. Ma le troppe incertezze hanno spinto molti a rimanere alla finestra per capire meglio. Come spiega Assoutenti, molti cittadini “preferiscono attendere prima di prenotare un volo o una vacanza, oppure optano per mete nazionali o più vicine, considerate più sicure”. E l’assenza di prenotazioni, proprio in virtù degli algoritmi che regolano il sistema di prenotazione, fa scendere i prezzi per chi invece vuole arrischiarsi a prenotare. L’ALLARME DEGLI AEROPORTI Intanto, venerdì l’associazione degli scali europei – Aci Europe – ha scritto una lettera alla commissione europea per lanciare l’allarme sul tema dei carburanti: “Se Il canale di Hormuz non si sblocca in maniera stabile entro le prossime tre settimane, la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)