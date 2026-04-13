Stasera su Rai 2 torna “The Floor”, terza stagione

Secondo appuntamento con “The Floor”, in onda lunedì 13 aprile, in prima serata, alle 21.20, su Rai 2. Il game show torna con molte novità

Secondo appuntamento con “The Floor”, in onda lunedì 13 aprile, in prima serata, alle 21.20, su Rai 2. Il game show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, torna con molte novità. Alla conduzione Paola Perego con Gabriele Vagnato, una coppia inedita che accompagna gli spettatori, in uno studio completamente rinnovato e dal forte impatto visivo.

In questa terza stagione, nuovi meccanismi di gioco renderanno i concorrenti ancora più agguerriti e le sfide tra loro ancora più appassionanti. Con un campo da gioco gigante, 100 concorrenti, 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere (e andare avanti) o perdere (e tornare a casa). Alla fine, ne rimarrà solo uno che si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro.

Uno dopo l’altro, i concorrenti dovranno sfidare uno dei confinanti in un velocissimo duello: chi perde sarà immediatamente eliminato. Il vincitore, invece, guadagnerà la casella dell’avversario allargando il proprio territorio. Al termine di ogni episodio, i due concorrenti che avranno più caselle si sfideranno in un duello senza eliminazione per vincere il premio di puntata che, da quest’anno, è salito a 10.000 euro.

Altra novità riguarda il bonus della Golden Star: i concorrenti che vincono tre duelli consecutivi ottengono, oltre ai cinque secondi di vantaggio da utilizzare in una sfida successiva, anche un premio di 1.000 euro.

Nell’ultima puntata, i due finalisti si affrontano in una sfida al meglio dei tre duelli. Chi vince due di questi duelli viene proclamato il vincitore di “The Floor” e si aggiudica il montepremi di 100.000 euro.

Un programma di: Angelo Ferrari. Scritto con: Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Serena Costantini, Francesca Di Benedetto e Adriano Roncari. Prodotto in collaborazione con: Blu Yazmine. Creato da John de Mol © and original format by Talpa Studios Distributed by Talpa Studios