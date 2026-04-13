Oroscopo di oggi, lunedì 13 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 13 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Gli imprevisti non mancano, ma con Marte che entra stasera in Ariete, potenziando la forza di volontà e lo spirito combattivo, abbiamo tutto sotto controllo. L’intesa di coppia scricchiola, ma pensiamoci bene prima di porre la persona che amiamo di fronte a un bivio.
Toro
Spira un vento di serenità, con la Luna in Capricorno armonica a Venere. Un regalo inatteso, una dimostrazione d’affetto ci procurano un grandissimo piacere. Possiamo contare su un’organizzazione ben congegnata, ma ora è importante puntare su progetti nuovi.
Gemelli
Il momento di per sé non è esaltante, ma un po’ di monotonia non è da disprezzare. Se invece vogliamo movimento, tiriamo fuori la creatività. L’analisi introspettiva porta alla luce desideri scaturiti direttamente dal cuore e su cui la testa non ha presa.
Cancro
Sotto il tiro della Luna, la relazione con gli altri è complessa. Invece di insistere e dare il via libera alle polemiche, optiamo per l’ascolto attivo. Accettiamo lo stallo momentaneo e approfittiamone per dedicare maggiori attenzioni e cure a noi stessi.
Leone
Un giovedì un po’ pigro, sull’onda di un bisogno di certezze emotive che trova la sua soddisfazione nelle abitudini ormai consolidate. Lavoriamo nell’ombra, ma il modo in cui gestiamo le faccende segna molti punti a favore della credibilità.
Vergine
Con la Luna in aspetto favorevole che dispensa tenacia, ambizione e determinazione, gli obiettivi a cui miriamo si vanno gradualmente avvicinando. Anche se tutto ancora rimane in pausa, ci sentiamo comunque più sicuri e più determinati.
Bilancia
Contro la Luna in Capricorno fautrice di imprevisti e battibecchi, sfoderiamo l’autocontrollo, sarà risolutivo per non combinare dei guai. Una preoccupazione di ordine familiare abbatte l’umore. C’è poca intesa e ancora meno pazienza.
Scorpione
Con la Luna in sestile, possiamo stare tranquilli: la nostra giornata ha imboccato la direzione giusta e tutto magicamente procede senza scosse. Ospite d’onore un amico, con in serbo una notizia che sicuramente riesce a metterci di buonumore.
Sagittario
L’elasticità mentale non ci fa di certo difetto e rende agevole lo svolgimento del lavoro, l’apprendimento di tecniche nuove, lo studio. Rapporti sociali vivacizzati da una comunicazione sciolta e da uno spirito brillante, ma occhio ai voltafaccia.
Capricorno
Acquisiamo più sicurezza, più elementi di giudizio, altre informazioni. Sono indispensabili per avere una visione d’insieme obiettiva e realistica. Tanti progetti in testa e tante occasioni per portarli avanti: approfittiamone, ma evitiamo gli azzardi finanziari.
Acquario
Amministriamo le energie mentali con accortezza, per non rischiare di sprecare le potenzialità di questo ritmo. Bisogni culturali e spirituali. Accordiamo la nostra linea d’azione con quella altrui: è impegnativo, ma inevitabile per la riuscita.
Pesci
La Luna in Capricorno in trigono a Venere in Toro è una configurazione vincente, che, grazie alla concretezza, fa balzare alle stelle le nostre quotazioni. Volontà e intuito si alleano alla logica per aiutarci a centrare gli obiettivi. Senso di responsabilità e tenerezza.