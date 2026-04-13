La fiction “La Buona Stella” da stasera su Rai 1: la trama

“La Buona Stella”, due destini e una borsa piena di soldi. Dal 13 aprile su Rai 1 la serie tv con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca: la trama

Un calciatore fallito, una poliziotta ribelle. E una borsa rubata sulla scena di un crimine. Storie che si incrociano in “La Buona Stella” la nuova serie tv in tre serate, diretta da Luca Brignone, coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon, in onda da lunedì 13 aprile alle 21.30 in prima visione su Rai 1. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi.

Simone ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare di una carriera di calciatore mai decollata. La poliziotta Stella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi che Simone ruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e sul quale proprio Stella si trova a indagare.

Per un gioco del destino, quei soldi, che sembravano essere la fortuna di Simone, si trasformano nella sua condanna a morte, perché i criminali a cui li ha sottratti sono sulle sue tracce e sono pronti a tutto pur di recuperarli. Così, con l’ex moglie Alessia e la figlia Giada, si trova costretto a scappare, in una fuga continua e piena di imprevisti che si snoda lungo le coste della Calabria, toccando Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme.

L’unica speranza per Simone è Stella: solo lei, infatti, indagando, può ricostruire il filo degli eventi e provare a salvarlo. Per la poliziotta, però, sono indagini che riaprono ferite del passato mai chiuse e che la obbligano a lavorare fianco a fianco con Valerio, dirigente degli Affari Interni, che fa di tutto per ostacolarla, accecato da un antico odio.

E mentre Simone e famiglia cercano di sfuggire ai propri inseguitori, Stella deve fare i conti con le insidie del lavoro e le conseguenze di un amore che non ha mai dimenticato.

Nel primo episodio Simone crede di essere malato e, dopo una sparatoria, ruba una borsa di soldi per la famiglia. Stella indaga sul caso e si scontra con Valerio, fratello del suo vecchio amore. In Calabria, Simone capisce che il denaro rubato è un errore fatale. Una corsa contro il tempo dove il destino di un uomo disperato si intreccia a un’indagine pericolosa.

Nel secondo episodio Simone e Alessia fuggono con la piccola Giada per scampare a Ezio e Bruno, poliziotti corrotti decisi a recuperare il bottino. La tensione sale mentre la famiglia cerca una via d’uscita. Intanto a Roma, Stella scopre un dettaglio cruciale sulla sparatoria: questa nuova prova basterà a convincere Valerio a lasciarla finalmente indagare sul caso?