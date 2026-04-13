Iva Zanicchi, Francesca Barra e Giulia Bevilacqua nella settimana de “La Volta Buona”

Tanti ospiti protagonisti della nuova settimana de “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile su Rai 1

Tanti ospiti protagonisti della nuova settimana de “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, dalle 14.00 alle 16.00 su Rai 1. Come sempre i volti più amati dello spettacolo e dell’intrattenimento, ma anche personalità ed esperti di diversi ambiti, per commentare i fatti più rilevanti dell’attualità, del costume e della società.

Ci saranno: Iva Zanicchi, icona della musica italiana; la giornalista e scrittrice Francesca Barra; il conduttore Tommaso Zorzi; l’attore Simone Montedoro, da quest’anno nel cast de “Il Paradiso delle Signore 10”; Giulia Bevilacqua, attrice romana che si è fatta apprezzare dal grande pubblico esordendo in serie di successo come “Un medico in famiglia” e “Distretto di Polizia”.

Nel corso delle puntate si parlerà anche di storie d’amore e di truffe sentimentali, tra testimonianze, racconti e approfondimenti.

Per la rubrica “Segreti di famiglia” interviene l’attrice ed ex Miss Italia Nadia Bengala e torna Cristiana Calone che proprio a “La Volta Buona” aveva svelato di essere stata riconosciuta dal padre, il cantante Massimo Ranieri, quando lei aveva già compiuto 20 anni.

Spazio, come sempre, alle rubriche dedicate al benessere e all’alimentazione, con la presenza del professor Giorgio Calabrese, di Flora Canto e di Anna Moroni. Nel corso della settimana si affronterà inoltre il tema della chirurgia estetica, con il contributo di esperti e la testimonianza dell’attrice comica Valentina Persia.

Non mancherà, infine, lo spazio dedicato alla longevità, con consigli, approfondimenti e indicazioni utili, affidati a esperti della materia.