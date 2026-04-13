DENZA debutta a livello internazionale: arriva in Europa con la Z9GT e il D9 Super Hybrid DM-i

DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso nei mercati internazionali

DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, è orgoglioso di presentare il modello di punta per il suo ingresso nel mercato europeo: la Z9GT.

Combinando una carrozzeria shooting brake fluida con tecnologie all’avanguardia, la Z9GT rappresenta una proposta unica per i clienti premium alla ricerca di un’auto estremamente confortevole, supportata dall’innovazione. La disponibilità sia in versione completamente elettrica sia Super Hybrid DM-i (Dual Mode) consente ai clienti di scegliere tra un’elevata autonomia a zero emissioni e la massima flessibilità nei lunghi viaggi, senza compromessi sulle prestazioni. Indipendentemente dalla motorizzazione, la Z9GT è dotata del rivoluzionario sistema FLASH Charging del Gruppo BYD, e la tecnologia dispone fino a 1.500 kW di potenza, in grado di mantenere la promessa “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3”.

Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha commentato: “La Z9GT rappresenta il vero spirito di DENZA, dove tecnologia avanzata, design raffinato ed emozione di guida si incontrano. Questo la rende il modello perfetto per guidare il marchio nella sua espansione Europea. Mantenere la promessa ‘Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3’, renderà la Z9GT l’auto capace di abbattere le barriere dell’elettrificazione per i clienti premium. Offrire la scelta tra modelli EV e DM-i riflette la nostra visione per DENZA: tecnologia che ispira, prestazioni che entusiasmano ed eleganza che definisce il futuro della mobilità premium”.

La potenza del FLASH Charging e la seconda generazione della Blade Battery arrivano in Europa

Come modello di punta per l’introduzione di DENZA in Europa, la Z9GT è dotata delle più recenti tecnologie di propulsione del Gruppo BYD: FLASH Charging e la seconda generazione della celebre Blade Battery.

FLASH Charging eroga fino a 1.500 kW di potenza attraverso un singolo connettore, consentendo tempi di rifornimento paragonabili a quelli dei veicoli con motore a combustione. Il sistema permette alla Z9GT EV di passare dal 10% al 70% della capacità della batteria in soli 5 minuti, e dal 10% al 97% in appena 9. Anche a -30°C, una temperatura che normalmente riduce significativamente la velocità di ricarica, la Z9GT può passare dal 20% al 97% in soli 12 minuti.

La tecnologia è supportata sia dalle stazioni di ricarica FLASH, sviluppate internamente dal Gruppo BYD, sia dalla seconda generazione della Blade Battery, frutto di sei anni di intensa ricerca e sviluppo. Nelle batterie tradizionali, ricarica rapida ed elevata densità energetica sono spesso obiettivi in contrasto. Tuttavia, l’azienda ha risolto questo compromesso, aumentando la densità energetica del 5% e incrementando significativamente la velocità di ricarica.

Per ottenere questo risultato mantenendo sicurezza e durata invariati, gli ingegneri hanno sviluppato un sistema di trasporto ionico “FlashPass” che spinge oltre i limiti delle batterie al litio ferro fosfato (LFP).

Si basa su tre innovazioni principali:

il catodo “Flash-Release” presenta un’architettura multilivello orientata che consente un’elevata densità e una rapida deintercalazione

l’elettrolita “Flash-Flow” utilizza ottimizzazione tramite AI per garantire elevata conducibilità ionica e rapido movimento degli ioni

l’anodo “Flash-Intercalate” presenta una struttura multidimensionale che consente un’intercalazione degli ioni di litio ad alta velocità in 3D

Queste tecnologie riducono significativamente la resistenza interna, diminuendo la generazione di calore alla fonte.

Ulteriori innovazioni nell’anodo, con ristrutturazione degli elettrodi e particelle di grafite orientate, riducono la resistenza al trasporto degli ioni e migliorano la velocità di intercalazione, garantendo sia prestazioni di FLASH Charging sia un aumento del 5% della densità energetica.

La seconda generazione della Blade Battery introduce inoltre un’innovativa interfaccia elettrolitica solida (SEI), progettata per essere ultrasottile e altamente densa, garantendo conducibilità ionica e stabilità chimica. Include anche una tecnologia di autoriparazione dinamica per ottenere un equilibrio tra sottigliezza e resistenza.

Questi risultati non compromettono sicurezza e durata. La seconda generazione della Blade Battery ha superato nuovi test di sicurezza, tra cui il primo test al mondo combinato di FLASH Charging e perforazione, senza incendio né fumo. Ha inoltre superato test di runaway termico oltre i 700°C senza esplosioni.

In più, la durata della batteria è migliorata, con una riduzione del degrado complessivo del 2,5%.

La piattaforma e3 porta le prestazioni delle nuove energie nel segmento premium

Sotto la carrozzeria della Z9GT si trova la piattaforma e3 (“e-cube”), creata specificamente per il marchio DENZA. Oltre al FLASH Charging, introduce numerose funzioni inedite a livello mondiale e ai vertici della categoria, basate su queste tecnologie fondamentali:

trazione indipendente a tre motori sterzatura indipendente a doppio motore posteriore Vehicle Motion Control integrazione batteria-scocca Cell-to-Body (CTB) sospensioni pneumatiche a doppia camera DiSus-A

La piattaforma e3 offre una scelta di propulsione, completamente elettrica o Super Hybrid DM-i, che DENZA può offrire ai propri clienti senza i compromessi tradizionalmente associati a queste soluzioni.

La versione EV della Z9GT offre un’accelerazione entusiasmante da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e può raggiungere una velocità massima di 270 km/h. Il motore anteriore eroga 313 CV (230 kW), mentre ciascuno dei motori posteriori può raggiungere velocità fino a 21.000 giri/min e una potenza massima di 422 CV (310 kW). La potenza complessiva del sistema è di 1156 CV superiore a quella di molti motori V12.

La Blade Battery 2.0 della Z9GT EV ha una capacità di 122,49kWh, ed offre oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP combinato. In combinazione con il FLASH Charging, questo garantisce che i clienti della Z9GT elettrica possano godere di prestazioni entusiasmanti senza rinunciare ad affrontare ai lunghi viaggi.

La piattaforma e3 è progettata per integrare la costruzione Cell-to-Body, in cui la batteria è parte strutturale del veicolo. Questo comporta vantaggi in termini di packaging (il pavimento dell’abitacolo coincide con la parte superiore della batteria, risparmiando spazio verticale), oltre a un aumento della rigidità torsionale, con benefici per sicurezza e dinamica di guida. La struttura CTB aumenta la rigidità torsionale del 32% e riduce l’intrusione negli urti frontali e laterali rispettivamente del 15% e del 35%.

L’impegno del Gruppo BYD nella flessibilità delle motorizzazioni è dimostrato dal lancio della Z9GT DM-i accanto alla versione completamente elettrica. Questa versione Super Hybrid plug-in utilizza anch’essa tre motori elettrici, e integra un motore a benzina turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, progettato principalmente per mantenere carica la batteria da 63,82 kWh. La potenza complessiva del sistema è di 776 CV.

La DENZA Z9GT DM-i è il primo super ibrido plug-in a utilizzare la stessa struttura Cell-to-Body della versione elettrica, un risultato ingegneristico significativo considerando le esigenze aggiuntive di raffreddamento e gestione dei gas di scarico.

La Z9GT DM offre 173CV (127 kW) dal solo motore termico e una batteria da 63,82 kWh che consente oltre 200 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Anche le prestazioni sono notevoli, con uno 0-100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 260 km/h. La Z9GT DM è inoltre dotata di FLASH Charging, consentendo ricariche rapide nei viaggi più lunghi per massimizzare l’autonomia del sistema ibrido. La Z9GT DM eguaglia le prestazioni della versione EV con una ricarica dal 10% al 70% in cinque minuti, dal 10% al 97% in nove minuti e, anche a -30°C, dal 20% al 97% in 12 minuti.

La Z9GT DM si distingue per la sua flessibilità nei lunghi viaggi: grazie alla gestione intelligente dei motori elettrici e del sistema ibrido, una carica completa e un pieno di carburante consentono di superare gli 805km.

Con queste due motorizzazioni, la Z9GT dimostra come un veicolo a nuova energia possa rispondere a esigenze diverse nel segmento premium.

L’architettura intelligente della Z9GT garantisce anche livelli superiori di sicurezza. Il Vehicle Motion Control (VMC) funge da hub centrale, gestendo tutti gli attuatori controllabili (frenata, sospensioni e sterzo) con tempi di risposta fino a 10 millisecondi, per un controllo più rapido, preciso e completo del movimento del veicolo.

Questo livello di integrazione consente alla Z9GT di reagire a situazioni critiche come lo scoppio di uno pneumatico ad alta velocità, regolando la coppia e la distribuzione della potenza in millisecondi, migliorando la stabilità e riducendo l’imbardata. Questo permette di affrontare tali situazioni fino a velocità di 180 km/h.

I doppi motori, uno per ciascuna ruota posteriore, sono controllati dal Vehicle Motion Controller per consentire alle ruote posteriori di sterzare indipendentemente tra loro e rispetto all’asse anteriore. Questo sistema esclusivo di DENZA garantisce una manovrabilità straordinaria per un veicolo lungo oltre 5 metri, oltre a maggiore stabilità e capacità di parcheggio avanzate.

Il funzionamento delle ruote posteriori si articola in tre modalità:

Sterzata nella stessa direzione: entrambe le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione, riducendo il raggio di sterzata; possono raggiungere angoli fino a ±5°. Le ruote posteriori possono allinearsi a quelle anteriori, consentendo la funzione crab-walking fino a 8,5°.

Rotazione “toe-in”: entrambe le ruote convergono verso il centro, migliorando la stabilità, soprattutto in frenata.

Rotazione “toe-out”: entrambe divergono, consentendo manovre in spazi stretti. Questo sistema consente un raggio di sterzata minimo di 4,62 metri, inferiore a molte city car.

L’integrazione tecnologica della piattaforma e3 consente inoltre funzioni avanzate di parcheggio automatico, attivabili anche tramite smartphone.

Le sospensioni completamente in alluminio includono una configurazione a doppio braccio oscillante anteriore e multilink posteriore, insieme alle sospensioni pneumatiche DiSus-A a doppia camera, che migliorano dinamica e comfort.

Design esterno: linee eleganti e sofisticate, ispirate alla seta fluida

La Z9GT è stata concepita per combinare eleganza e praticità, un senso di stile e di occasione che rende l’auto perfetta tanto per una serata all’opera quanto per un lungo viaggio in autostrada. Il risultato di questo approccio, sviluppato sotto la guida del Design Director Wolfgang Egger, è una GT di punta unica nel suo genere.

Il frontale distintivo presenta un aspetto sportivo e potente, con linee fluide, integra prese d’aria attive che massimizzano l’efficienza aerodinamica. Questi elementi si uniscono a componenti tecnici come sensori radar e di parcheggio integrati nella griglia, contribuendo alla filosofia progettuale “less is more”.

Le fiancate presentano superfici pulite, con curve morbide e spalle pronunciate, valorizzate da una precisione di assemblaggio leader nel settore pari a soli 0,1 micron. La continuità tra le superfici garantisce un aspetto potente ma raffinato da ogni angolazione. Le ruote di grandi dimensioni rispetto alla carrozzeria enfatizzano il posizionamento premium e contribuiscono alle cosiddette “proporzioni auree”, un elemento chiave ricercato da Egger e dal suo team. Anche gli specchietti laterali contribuiscono a rendere la vettura unica, proiettando un elegante “welcome light carpet” per illuminare il terreno.

Le superfici sono ispirate alla seta e al modo in cui essa si adagia sulle forme. Il Design Director Wolfgang Egger afferma: “Prendete una scultura, o un veicolo come la DENZA Z9GT, e copritelo con la seta. Poi fate lo stesso con il cotone: vedrete qualcosa di completamente diverso. La seta cade naturalmente e avvolge il corpo, ma lascia emergere la bellezza sottostante”.

Nella parte posteriore, il carattere da gran turismo è enfatizzato da una forma che esalta larghezza e stabilità. I fanali posteriori, ispirati alla forma di una clessidra, creano un collegamento visivo con la simmetria del frontale. Sopra il lunotto, uno spoiler sospeso in un unico elemento allunga la linea del tetto, mentre un’ala retrattile inferiore contribuisce all’efficienza aerodinamica e alla dinamica di guida, lavorando insieme alle sospensioni pneumatiche per abbassare la vettura durante la marcia.

Design Interno: spazio da limousine e tecnologia all’avanguardia

La struttura Cell-to-Body della piattaforma e3 conferisce alla Z9GT un profilo ribassato, migliorando le proporzioni e allo stesso tempo crea un pavimento completamente piatto che garantisce un elevato spazio interno, sia per abitabilità sia per qualità dei materiali.

Ogni superficie interna è rivestita con finiture premium, dalle ampie superfici in pelle agli inserti in legno leggermente affumicato. L’illuminazione ambientale multi-color consente di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo.

I sedili anteriori offrono regolazione elettrica a 8 vie, oltre a massaggio a 10 punti, ventilazione e riscaldamento; condividono i serbatoi d’aria con le sospensioni pneumatiche, offrendo maggiore supporto in curva.

Nella parte posteriore, i sedili ultra-larghi includono riscaldamento, ventilazione, massaggio e supporti per le gambe, creando uno spazio esclusivo per il relax nei lunghi viaggi.

Il sistema infotainment è basato su un display centrale da 17,3 pollici “fluttuante”, affiancato da due schermi da 13,2 pollici: uno per il conducente e uno per il passeggero. È presente anche un head-up display con realtà aumentata da 50 pollici, oltre alla possibilità di avere schermi nelle portiere collegati agli specchietti digitali.

Il sistema è alimentato da DiLink, il software infotainment di ultima generazione di DENZA, con integrazione Google per navigazione e assistente vocale, oltre a un assistente digitale basato su AI.

L’abitacolo include anche un vano refrigerante capace di raggiungere -6°C, un sistema di climatizzazione a 4 zone, un tetto panoramico e sistemi di ricarica wireless da 50W.

L’eccellente isolamento acustico e la raffinatezza dei propulsori garantiscono silenziosità a tutte le velocità. Quando invece si desidera un’esperienza immersiva, il sistema audio Devialet da 20 altoparlanti e 2000W, combinato con Dolby Atmos®, offre un’elevata qualità sonora.

Lancio commerciale

La Z9GT sarà lanciata in un unico allestimento completo, sia in versione EV sia Super ibrida DM-i.

La Z9GT sarà ordinabile ad un prezzo di partenza di € 102.450 per la Super ibrida DM-i e € 116.450 per la versione EV e sarà disponibile nelle prossime settimane nei nuovi showroom DENZA italiani; i clienti beneficeranno di un’esperienza premium, con servizi gestiti tramite app, manutenzione a domicilio e servizio valet.

Inoltre, la Z9GT includerà un anno di ricarica FLASH gratuita, estendibile a 18 mesi per chi effettua l’ordine entro fine settembre.