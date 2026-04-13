A “XXI Secolo” stasera su Rai 1 i colloqui tra Stati Uniti e Iran

I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, la situazione in Libano, l’ipotesi di lockdown energetico e le ricadute sui trasporti. Questi i temi della nuova puntata di XXI Secolo

I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, la situazione in Libano, l’ipotesi di lockdown energetico e le ricadute sui trasporti, la proposta di sospensione a livello europeo del Patto di Stabilità. Questi i temi della nuova puntata di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 13 aprile, alle 23.35 su Rai 1.

Dopo l’editoriale di Giorgino, il faccia a faccia con l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, ingegner Stefano Antonio Donnarumma. Sarà l’occasione per riflettere sulle ricadute nel settore dei trasporti dello choc energetico causato dal conflitto in Medioriente, ma anche per fare il punto sull’Alta Velocità e sulla mobilità ferroviaria del presente e del futuro nel nostro Paese.

Nella seconda parte l’approfondimento sui colloqui in Pakistan tra Stati Uniti e Iran, la situazione in Libano e quella nello stretto di Hormuz con Alessia Melcangi, esperta di Medioriente e docente alla Sapienza di Roma. A seguire il confronto tra il Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato di Fratelli d’Italia e il vice Presidente del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa sul rincaro dei carburanti, sull’ipotesi di lockdown energetico, sulle misure messe in campo dal governo e sulla proposta di sospensione a livello europeo del Patto di Stabilità.

Nella terza e ultima parte l’intervista a Mietta, cantante, attrice e scrittrice italiana.

Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti da giovani universitari, in rappresentanza della Generazione Z.