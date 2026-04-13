A “Elisir” oggi su Rai 3 connettiviti e longevità

Le connettiviti sono malattie croniche autoimmuni a carico del tessuto connettivo, la struttura che ha il compito di sostenere, unire e proteggere gli organi e gli altri tessuti del corpo. Queste patologie sistemiche si manifestano maggiormente nelle donne in età compresa tra l’adolescenza e la menopausa. Ma quali sono le principali connettiviti? Con quali sintomi si manifestano? Risponde il professor Giovanni Minisola, direttore scientifico della Fondazione S. Camillo Forlanini di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 13 aprile alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si approfondirà il tema della longevità. La scienza ha dimostrato che molto può essere fatto per invecchiare meglio e che non tutto è scritto nei geni. Alimentazione, movimento e relazioni sociali, infatti, non solo migliorano la qualità della vita, ma possono addirittura rallentare l’orologio biologico. Ne parla il professor Giuseppe Paolisso, ordinario di Medicina Interna e Geriatria all’Università Vanvitelli di Napoli.

Lo spazio finale dell’“Abc della salute” sarà invece dedicato all’alluce valgo, una patologia del piede molto comune, caratterizzata dallo spostamento verso l’esterno della base dell’alluce e dalla deviazione della punta dell’alluce stesso verso le altre dita. Quali sono le cause? Come si previene? E quali sono i trattamenti? Lo approfondisce il professor Umberto Alfieri Montrasio, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia del Piede e della Caviglia dell’Irccs Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano.