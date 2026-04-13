A “E’ sempre mezzogiorno!” una settimana fra ricette, ospiti e tradizioni regionali

La cucina come racconto quotidiano, tra tradizione e creatività, torna protagonista su Rai 1 con “È sempre mezzogiorno!”, il cooking show condotto da Antonella Clerici

La cucina come racconto quotidiano, tra tradizione e creatività, torna protagonista su Rai 1 con “È sempre mezzogiorno!”, il cooking show condotto da Antonella Clerici e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Stand by me. Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, alle 11.55, cinque nuove puntate accompagneranno i telespettatori in un viaggio tra fornelli e territori, con una cucina che valorizza le eccellenze italiane e il racconto delle tradizioni regionali.

Il cuore del programma resta la presenza degli chef, provenienti da tutta Italia: dai risotti di Sergio Barzetti, interprete delle materie prime della provincia di Varese, alla cucina pugliese riletta con leggerezza da Antonella Ricci; dai sapori della Sardegna proposti da Michele Farru alle specialità napoletane di Mauro Improta e del figlio Mattia Improta. Completano il percorso gastronomico le preparazioni liguri di Ivano Ricchebono e quelle siciliane di Fabio Potenzano. Spazio anche alla pasticceria, con le proposte accessibili di Natalia Cattelani e le creazioni di alta scuola firmate Sal De Riso, alcune disponibili anche per la consegna a domicilio in occasione di momenti speciali.

Accanto alla conduttrice, il cast fisso contribuisce a dare ritmo al programma: il maestro panificatore Fulvio Marino, il “professor” Daniele Persegani, la nutrizionista Evelina Flachi e Alfio Bottaro. A loro si affiancano l’enogastronomo Andrea Amadei, con i suoi abbinamenti tra piatti e vini e il racconto dei produttori, Angela Frenda, con storie che intrecciano cucina e cultura, e Federico Quaranta, che accompagna il pubblico alla scoperta delle meraviglie del territorio. Il venerdì, spazio alle incursioni di Carlotta Mantovan tra tendenze e curiosità dal mondo food.

Nel corso della settimana non mancheranno gli ospiti: giovedì 16 aprile sarà in studio l’attore Alessio Lapice, protagonista di un’intervista con Antonella Clerici. Come di consueto, è previsto anche il coinvolgimento del pubblico da casa, che ogni giorno potrà partecipare ai giochi telefonici del programma per vincere premi, tra cui buoni spesa, divani e batterie di pentole. Per partecipare è possibile chiamare il numero 06 37722090 oppure registrarsi sul sito giocherai.it.