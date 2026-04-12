“Sulla Via di Damasco” stamani su Rai 3 ricorda suor Paola

Suor Paola D’Auria – per tutti, semplicemente suor Paola – sarà la protagonista dell’appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, stamani su Rai 3

Suor Paola D’Auria – per tutti, semplicemente suor Paola – sarà la protagonista dell’appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura dedicato al tema del cattolicesimo condotto da Eva Crosetta, in onda domenica 12 aprile alle 7.30 su Rai 3.

Un ritratto intenso e vibrante dedicato a una donna innamorata di Dio, scomparsa lo scorso anno, ma ancora viva nel ricordo collettivo: volto noto di “Quelli che il calcio”, tifosa appassionata della Lazio fondatrice e anima instancabile dell’associazione So.Spe. Più di una casa d’accoglienza, la So.Spe è un luogo che respira: qui l’ospitalità diventa vocazione quotidiana e la fragilità si trasforma in possibilità.

Accanto a Eva Crosetta, padre Vittorio Trani cappellano del Carcere Regina Coeli, Patrizia D’amico, volontaria, e Gionata Ronconi, responsabile dell’associazione e nipote di suor Paola: voci e memoria di un’eredità umana e spirituale che continua a germogliare. In scaletta, ampio spazio anche al racconto delle attività dell’associazione, con la testimonianza di amici e volontari che ogni giorno si prendono cura di persone fragili, accompagnandole in percorsi di fiducia e autonomia.

Nel finale del programma Eva Crosetta e Emiliano Fiore raccontano la storia di Fareba. Fuggita dall’Afghanistan e sopravvissuta alla violenza domestica in Italia, Fareba trova alla So.Spe. una seconda possibilità. Al suo fianco, Suor Paola – per lei una nonna – guida silenziosa di un percorso di rinascita.

“Sulla Via di Damasco” è anche online su RaiPlay.