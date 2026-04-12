Su Rai 2 in prima TV NCIS con gli episodi 3 e 4 della 23/a stagione: la trama

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 la ventitreesima stagione di NCIS con gli episodi 3 e 4 “Urla e silenzi” e “Il club del libro”: la trama
Domenica 12 aprile, alla 21.00 su Rai 2, appuntamento con la ventitreesima stagione della serie che segue le vicende di una squadra di agenti d’élite del Servizio Investigativo Criminale della Marina (NCIS) degli Stati Uniti impegnati a risolvere casi complessi, dallo spionaggio al terrorismo, dall’omicidio alla criminalità informatica. A capo della squadra c’è l’agente speciale supervisore Alden Parker (Gary Cole), al suo fianco, tra gli altri, ci sono il medico legale Dr. Jimmy Palmer (Brian Dietzen), la scienziata forense Kasie Hines (Diona Reasonover), l’agente speciale Timothy McGee (Sean Murray) e l’agente speciale Nicholas “Nick” Torres (Wilmer Valderrama).
Nell’episodio 3 “Urla e silenzi”, la squadra di Parker indaga in notturna su un caso di estorsioni. Quando la vittima viene trovata uccisa da un’arma segreta, il caso prende una svolta inquietante.
Nell’episodio 4 “Il club del libro”, il sergente dei Marines Molly Delgado è accusata di rapimento. La squadra si mette sulle sue tracce, ma lei, inaspettatamente, si presenta all’N.C.I.S. portando con sé il cadavere di un ex agente dell’F.B.I.