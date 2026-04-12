Su Rai 1 la nuova fiction “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”: la trama

Da stasera su Rai 1 “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, la nuova fiction che racconta le vicende di una giovane notaia brillante e perfezionista, interpretata da Maria Vera Ratti: la trama

Domenica 12 aprile 2026 alle 21:30 su Rai 1 arriva “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, la nuova fiction che racconta le vicende di una giovane notaia brillante e perfezionista, interpretata da Maria Vera Ratti, alle prese con il peso di un tragico evento che ha segnato profondamente la sua vita. Nel cast figura anche Alessio Lapice, grande assente nella quinta e ultima stagione di Imma Tataranni.

Nel primo episodio “Torna a Surriento”, Roberta, brillante notaia, torna nella sua Sorrento tra l’affetto delle zie e del fidanzato Stefano. Iniziata la carriera nello studio Carrano, incrocia la solare Leda e il giovane pescatore Vito. Il suo primo incarico, legato a una misteriosa eredità e a una figlia illegittima ignota, segna l’inizio di una complessa sfida professionale e umana.

Nell’episodio 2 “Morto che parla”, mentre fervono i preparativi per il matrimonio con Stefano, una scoperta inaspettata scuote la vita di Roberta. Divisa tra futuro e passato, la notaia sostiene il fidanzato nel suo nuovo progetto lavorativo con l’amico Massimo, volto a staccarsi dagli affari di famiglia. Tuttavia, dietro l’entusiasmo di Stefano si nasconde una realtà pericolosa.