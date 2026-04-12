Stasera su Rai 3 torna Report: nuovo attacco alla premier Meloni

Report torna con nuove rivelazioni e documenti inediti sul caso del selfie tra Giorgia Meloni e il pentito Gioacchino Amico, ritenuto vicino al clan Senese in Lombardia. In esclusiva, testimonianze sulle visite dell’uomo a Montecitorio e su un presunto accredito personale, mentre Giorgio Mottola raccoglie le versioni di esponenti della politica e di presunti affiliati alla nuova cupola lombarda.

L’inchiesta si concentra poi sul Garante della Privacy, con nuovi elementi che sollevano dubbi sulla gestione dell’Autorità e sulla sua indipendenza da partiti e grandi piattaforme digitali. Documenti inediti fanno luce anche sulle tessere “Volare” di Ita Airways, benefit concessi ai membri del Collegio e sulle loro modalità di assegnazione. Spazio inoltre al settore avicolo: in Italia vengono allevati circa 500 milioni di polli l’anno, in gran parte selezionati per una crescita accelerata che comporta criticità sul piano del benessere animale, come mostrano immagini esclusive raccolte da Giulia Innocenzi.

Infine, un’indagine sulla Fondazione Taormina Arte, finanziata dalla Regione Siciliana, tra aumenti dei compensi ai vertici e fondi destinati al festival Taobuk, al centro di interrogativi sulle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche.