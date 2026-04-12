Oroscopo di oggi, domenica 12 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 12 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Complice la Luna ancora in Sagittario, al risveglio siamo l’immagine del dinamismo. Possiamo realizzare, inaugurare o consolidare le posizioni raggiunte. L’amore per noi stessi cresce insieme a un potente desiderio di libertà. Umore e irrequietezza di pari passo.
Toro
La Luna al mattino anonima, ma possiamo infischiarcene. Dal pomeriggio, famiglia, amici e amato fanno corona intorno a noi e placano le nostre ansie. Una buona notizia. Chi ci sta accanto è in vena di tenerezze, perché non ricambiamo? Lasciamoci andare.
Gemelli
Mentre la primavera entra nel vivo, nella nostra mente fioriscono nuovi ambiziosi progetti: è la fase ideale per gettarcisi con determinazione. Soffia un forte vento, portatore di conferme, che stavamo inseguendo da tempo: auguriamoci un po’ di serenità.
Cancro
La Luna pian piano si oscura. Abbiamo un po’ di tempo per vivere la mattinata come e dove preferiamo. Alle terme, in viaggio o in totale riposo. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo offriamo ciò che siamo veramente.
Leone
La Luna allestisce per noi una corsia preferenziale, sia in senso letterale sia metaforico. Generosità, dinamismo e autostima al massimo livello. Giornata da fuoriclasse. L’ideale è spenderla in una bella gita che ci ricarica di entusiasmo e passione.
Vergine
Con tutta probabilità, in casa di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità: prendiamo la palla al balzo e parliamo. Buonumore e ambiente familiare collaborativo. Non sottovalutiamo le intuizioni che arrivano all’improvviso.
Bilancia
Se abbiamo prove da sostenere, possediamo il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Riponiamo la nostra fiducia negli amici più intimi. Pensiamo a imprese grandiose, non fossilizziamoci sulle solite questioni. Desideri audaci e intriganti.
Scorpione
Impegniamoci in progetti ambiziosi procedendo con disciplina. L’esito? Autostima in crescita e arricchimento personale. Guadagni in risalita con più accortezza. Incoraggiamo la vena artistica frequentando un corso di perfezionamento, potrebbe diventare fonte di reddito.
Sagittario
Intorno a noi, specie nel lavoro, spira un’aria di novità. Con una mossa da maestri, riusciamo a ottenere il riconoscimento a cui aspiriamo da tempo. Facilità di parola. Dialoghiamo con familiari e persone che ci sono vicine, chiariamo i comuni obiettivi.
Capricorno
Lavoro e amore si contendono le nostre gioie, ma fra i due contendenti oggi vince il nuovo arrivato: il denaro. Rimborsi inattesi ci sorprendono. Grane burocratiche si risolvono, grazie a un colpo di fortuna che accorcia notevolmente i tempi di attesa.
Acquario
Amici forse conosciuti in viaggio si rifanno vivi dopo tempo con un invito che ci riempie di gioia. Lassù e quaggiù qualcuno ci ama. La Luna è una fonte inesauribile di sorprese. Novità, notizie e incontri movimentano le prime ore odierne.
Pesci
Senza indugio prendiamo eventuali decisioni in piena autonomia. Finalmente abbiamo le idee chiare e procediamo sapendo cosa è bene per noi. Una solida struttura mentale, senza nulla togliere alla fantasia, scongiura il rischio di inseguire progetti fumosi.