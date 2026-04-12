MATTEO BUZZANCA firma la colonna sonora di “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, nuova serie TV, in prima visione su Rai 1 dal 12 aprile

Il compositore romano Matteo Buzzanca firma la colonna sonora di “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, nuova serie TV coprodotta da Rai Fiction e Rodeo Drive che andrà in onda in prima visione su Rai 1 dal 12 aprile.

La title track della colonna sonora, composta da Matteo Buzzanca con Eugenio Darie, “A due passi dal mare”, è interpretata da GIUSY FERRERI. Il brano, accompagnato da un videoclip prodotto da Rodeo Drive, uscirà in radio e su tutte le piattaforme digitali il 10 aprile (Edizioni Musicali RaiCom, distribuzione ADA/Warner Music Italia).

Il progetto include anche altre canzoni originali scritte per la serie, tra cui “L’Ingenuità”, interpretata dai Manitoba e composta insieme alla band.

La colonna sonora originale della serie – Edizioni Musicali RaiCom – completa sarà disponibile sulle piattaforme digitali dal 12 aprile.

Buzzanca, prolifico compositore sia per il cinema (sue le musiche, tra gli altri, de Il divin codino, Trash – La leggenda della piramide magica, Prophecy), sia per la tv (Noi siamo leggenda, Per Elisa – Il caso Claps, Se fossi te), per “Roberta Valente” firma una colonna sonora che incarna l’anima romantica e sognante della serie.

“Ho scritto una colonna sonora che esprime i colori dei personaggi e dei luoghi – spiega Matteo Buzzanca – Sorrento è una terra ricca di storia e di tradizioni molto riconoscibili: era importante tenerne conto senza scivolare nello stereotipo. Ho preso ispirazione dalle sonorità e dalle inflessioni mediterranee, usandole come aromi dentro le composizioni. L’identità della colonna è affidata a un piccolo ensemble orchestrale affiancato da strumenti popolari. Poi ho pensato che un progetto del genere dovesse avere una canzone come sigla di apertura e, insieme a Eugenio Darie, ho composto ‘A due passi dal mare’. Il titolo racconta bene il fascino del luogo: vicino al mare fisicamente, ma anche in senso più profondo. Mentre lo scrivevo immaginavo la voce di Giusy Ferreri. Sapevo che non sarebbe stato semplice coinvolgere un’artista del suo calibro, ma ho provato a contattarla. È venuta in studio ad ascoltare il brano e la sua risposta è stata immediata: ha detto subito sì.”

“Ho accolto con grande piacere e rinnovata stima l’invito di Matteo Buzzanca a interpretare il suo bellissimo brano ‘A Due Passi Dal Mare’: è stato amore al primo ascolto! – commenta Giusy Ferreri – Sono certa che il pubblico amerà la storia della protagonista interpretata da Maria Vera Ratti, che ho avuto modo di conoscere sul set del videoclip del brano, in un luogo magico a Roma, lo studio di registrazione di Pino Daniele. Una bellissima sorpresa, un dono che porterò per sempre nel cuore. Con Matteo ci siamo conosciuti nel 2010 quando interpretai per il mio album ‘Fotografie’ il brano ‘Il Mare Verticale’, una canzone meravigliosa da lui scritta con il grande cantautore Paolo Benvegnù. La nostra collaborazione è proseguita nel 2017 quando scelsi di interpretare ‘La Distanza’ per l’album ‘Fotografie’, che considero uno dei brani più profondi e ipnotici del mio repertorio, scritto da Matteo insieme a Federica Abbate e Alessandro Raina e prodotto da Fabrizio Ferraguzzo. Sono certa che ‘A Due Passi Dal Mare’ farà breccia nel cuore dei telespettatori”.