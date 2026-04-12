“Linea Verde” stamani su Rai 1 arriva a Trapani

La città di Trapani protagonista della puntata di “Linea Verde” in onda domenica 12 aprile alle 12.20 su Rai 1 con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi

La città di Trapani protagonista della puntata di “Linea Verde” in onda domenica 12 aprile alle 12.20 su Rai 1. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi racconteranno la “Processione dei Misteri”, un rito che affonda le radici nella storia della città e che più di ogni altro ne racchiude l’identità.

Quello che al visitatore può apparire come un grande spettacolo che più di seimila persone mettono in scena ogni anno, in realtà è una dichiarazione di fede e appartenenza. I trapanesi si riconoscono nei Misteri e anche chi è andato lontano cerca di fare ritorno per assistere a questo racconto della Passione di Cristo. Un racconto portato in spalla da venti gruppi che sfilano per un giorno e per una notte tra le vie della città in quella che, forse, è la processione più lunga del mondo con una durata di 22 ore.

Custodi di questa tradizione sono le maestranze: è dal Seicento che ogni Mistero è affidato a un mestiere, a un suo ceto di appartenenza.

I tre conduttori cercano di entrare nell’atmosfera di questo evento andando proprio alla scoperta di varie maestranze. Fabio Gallo arriva dal mare con i pescatori – uno dei mestieri più antichi della città – e vive con loro l’attesa di questo momento. Un altro lavoro artigiano importante per Trapani è quello dei Salinai: sebbene oggi il sale non abbia più la forza economica di un tempo, qui è un’eccellenza, e l’oro bianco di Trapani si è trasformato in una ricchezza culturale e paesaggistica.

Ogni gruppo prima della processione viene “vestito” con preziosi manufatti in argento e corallo. Margherita Granbassi incontra uno degli ultimi corallari, inserito nell’elenco dei Tesori Umani Viventi tutelati dall’UNESCO per la sua arte.

Peppone Calabrese sceglie la terra, con gli Ortolani e i Fornai: il suo viaggio parte dal tempio di Segesta, memoria dei primi popoli che hanno abitato questi luoghi e che per primi portarono la coltivazione del grano.

L’ultima statua a sfilare in Processione è l’Addolorata, con quella andatura dolente, che in dialetto si chiama ‘annacata’. I pasticcieri, a cui è affidata la statua, l’accompagnano per tutta la notte.

Un rito che non si ferma mai, neppure quando ci si ritrova seduti a tavola tutti assieme per il pranzo delle Maestranze.

Linea Verde è un programma di Andrea Caterini e di Lucia Gramazio, Sara Bonetti, Giuseppe Bosin, Carola Ortuso, Marta Santella, Yari Selvetella.

Produttore esecutivo Sonia Marcantuono.

Regia di Emilia Mastroianni.