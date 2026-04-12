“Kilimangiaro” oggi su Rai 3 riparte dall’Amazzonia peruviana

Oggi pomeriggio su Rai 3 il programma “Kilimangiaro” riparte dall’Amazzonia peruviana. E poi archeologia e la storia vista dalla prospettiva del clima

È un viaggio nell’Amazzonia peruviana insieme all’antropologo Riccardo Vedovato, volto noto del web come “un antropologo nel cassetto”, ad aprire il nuovo appuntamento con Camila Raznovich e “Kilimangiaro”, in onda domenica 12 aprile alle 16.45 su Rai 3. Dal confronto con la comunità Shipibo-Konibo emerge uno sguardo sorprendente sul concetto di intelligenza e sul rapporto tra linguaggio, cultura e realtà. Un racconto che mette in discussione i nostri punti di vista, mostrando quanto le differenze culturali possano rivelare inattese somiglianze tra tutti gli esseri umani.

A seguire, spazio a un grande viaggio archeologico attraverso epoche e continenti, insieme ad Andrea Angelucci, alla scoperta di siti straordinari e luoghi meno conosciuti. Dall’Egitto con i suoi templi millenari, passando per i mosaici del Mediterraneo, fino alla Cina e alle rotte leggendarie della Via della Seta, ogni tappa custodisce storie affascinanti. Un percorso tra tombe monumentali, città antiche e opere d’arte, per riscoprire il passato e comprendere meglio le civiltà che hanno plasmato il nostro mondo.

Vincenzo Levizzani, invece, guarda la storia da una prospettiva sorprendente, quella del clima, vero protagonista silenzioso degli eventi umani, al centro del suo libro “Storia del mondo in 10 tempeste”. Tra nebbie, tempeste, siccità e gelo, il racconto attraversa i secoli mostrando come fenomeni atmosferici abbiano influenzato battaglie, migrazioni e rivoluzioni.

Infine, formazione, tutela del patrimonio e nuove sfide europee al centro dell’intervento di Dario Nardella. Dal progetto Akadémeia, pensato per i giovani amministratori locali, al tema dell’overtourism a Firenze e alla protezione dei siti Unesco minacciati dai conflitti: a “Kilimangiaro” condividerà un confronto che tocca anche le nuove regole europee sulla tracciabilità di cani e gatti, tra politiche pubbliche e vita quotidiana.

“Kilimangiaro” è anche online su RaiPlay.it