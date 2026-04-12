Il film “Il fornaio” in prima serata su Rai 4: ecco la trama

Stasera Rai 4 torna nei territori del “thriller action” con il film “Il fornaio” (2022) diretto da Jonathan Sobol, regista di altre pellicole dello stesso genere come “Padre” e “The Art of the Steal
Domenica 12 aprile 2026 alle 21:20 Rai 4 torna nei territori del “thriller action” con il film “Il fornaio” (2022) diretto da Jonathan Sobol, regista di altre pellicole dello stesso genere come “Padre” e “The Art of the Steal.
Pappi è un anziano fornaio introverso che vive lontano dalla sua famiglia, ma dovrà prendersi cura della nipotina muta, Delphi, di cui ignorava l’esistenza. Quando scopre che suo figlio Peter è finito in grossi guai a causa di in un traffico di droga, Pappi dovrà affrontare i malavitosi, con Delphi al seguito, usando le abilità del suo misterioso passato.
Ron Perlman, noto per aver interpretato Hellboy nei primi due film e per la serie cult “Sons of Anarchy”, è il protagonista di un avvincente action che percorre il solco tracciato dal successo dei film con Liam Neeson. Nel ricco cast, anche attori del calibro di Harvey Keitel ed Elias Koteas.