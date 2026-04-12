Il film di fantascienza “Replicas” stasera su Rai Movie: la trama

Il film “Replicas” con Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emily Alyn Lind, John Ortiz, stasera su Rai Movie: la trama

“Replicas”, il film di Jeffrey Nachmanoff in onda domenica 12 aprile 2026 alle 21.10 su Rai Movie. Traumatizzato dalla morte di moglie e figli in un incidente stradale, William Foster riesce a dotare alcuni androidi della coscienza e sensibilità dei suoi cari. Ma questa perfetta riproduzione della sua vita famigliare precedente alla tragedia attira l’attenzione di un laboratorio controllato dal Governo: Foster dovrà vedersela con le cattive intenzioni dei suoi avversari e sfidare le leggi stesse della scienza. Nel cast anche Alice Eve, Thomas Middleditch, Emily Alyn Lind e John Ortiz.