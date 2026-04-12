Il film “Dante” di Pupi Avati stasera su Rai 5: la trama

Il film di Pupi Avati “Dante” con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba stasera su Rai 5: la trama

Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, borghi, castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a narrare la sua intera storia.

Ideato nel 2003, è il film “Dante” di Pupi Avati realizzato insieme a Rai in occasione del settecentesimo anniversario della morte del poeta. L‘intimo e complesso racconto della figura di Dante Alighieri si è ritagliato un posto di spicco nella scorsa stagione cinematografica italiana. La pellicola, ispirata al libro di Giovanni Boccaccio, narra la vita del poeta Dante Alighieri con uno sguardo diverso, raccontata dallo stesso Boccaccio – interpretato dal noto attore Sergio Castellitto.