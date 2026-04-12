Giovanni Gronchi protagonista de “I nostri presidenti” su Rai Storia


In Prima TV per Rai Storia stasera la seconda puntata del nuovo programma “I nostri Presidenti” presenta Giovanni Gronchi

cronache dalla storia

Domenica 12 aprile 2026 alle 21:20 su Rai Storia in occasione degli 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946, torna in prima Tv “I nostri presidenti”. Un viaggio nella storia dell’Italia repubblicana attraverso i suoi Presidenti. In questa puntata: Giovanni Gronchi, presidente della Repubblica dal 1955 al 1962; Antonio Segni, presidente della Repubblica dal 1962 al 1964, dimessosi per motivi di salute; Giuseppe Saragat, socialista, presidente della Repubblica dal 1964 al 1971. Con Simona Vanni, di Enrico Salvatori e Chiara Morellato, produttore esecutivo Germana Mudanò, regia di Leonardo Sicurello.