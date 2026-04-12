Gin Tabar London Dry: stile inglese, spirito emiliano

Gin Tabar London Dry è la nuova declinazione di Gin Tabar Casoni, l’Originale della bassa modenese. Un distillato che rende omaggio alle eccellenze della terra emiliana

Gin Tabar London Dry è la nuova declinazione di Gin Tabar Casoni, l’Originale della bassa modenese. Un distillato che rende omaggio alle eccellenze della terra emiliana, pur mantenendo le radici ben salde nei tratti caratteristici dei gin tradizionali.

Una ricetta che nasce dalla sapiente metodologia firmata Casoni Liquori, antico opificio nato a Finale Emilia nel lontano 1814, che nella sua storia ha saputo evolversi fino a creare referenze sempre al passo coi tempi.

Gin Tabar London Dry è una delle espressioni più classiche e apprezzate del gin. Stile inglese nella sua essenza, spirito emiliano inconfondibile sul palato. In più, un bouquet aromatico incredibilmente sofisticato, per una ricetta bilanciata dove spicca in primo piano e in maniera nitida, pulita e ben strutturata, l’anima più pura del ginepro.

L’armoniosa combinazione dei botanicals che lo compongono crea poi un profilo aromatico complesso ed equilibrato, dove le note del ginepro si intrecciano con le sfumature erbacee del rosmarino, le spezie del cardamomo, la dolcezza della camomilla e la vivacità agrumata dell’arancia dolce.

Gin Tabar London Dry regala un’esperienza gustativa secca, vibrante e cristallina con un finale lungo e ben bilanciato. La sua morbidezza al palato lo rende perfetto sia per i puristi del gin che per chi ama la mixology di qualità.

Gin Tabar London Dry, grazie alle sue peculiarità, è perfetto per la realizzazione di cocktail classici come il Gin&Tonic ma anche per innovativi twist on classic.

Perché Tabar?

Un nome, una storia. Tabar richiama il tabarro, il mantello pesante indossato dai contadini della Pianura Padana per difendersi dalla nebbia durante i mesi freddi. Un simbolo di una terra che, quando immersa nella foschia, sembra svanire. Gin Tabar è proprio questo: un sorso di tradizione capace di cambiare la percezione della realtà.

L’identikit di Gin Tabar London Dry

ORIGINE: Italia

FORMATO: 0.70L

ABV: 41%

METODO PRODUTTIVO: London Dry

BOTANICHE: ginepro, arancio dolce, rosmarino, cardamomo, camomilla, dittamo cretico

SUGGERIMENTI: perfetto per il Gin & Tonic ma anche per una vasta gamma di cocktails alternativi.

Tabar London Dry & Tonic

5 cl Gin Tabar London Dry

15 cl acqua tonica

scorza di limone

PREZZO CONSIGLIATO AL PUBBLICO: 20 EURO