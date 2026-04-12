Da oggi su Rai 2 “La Dolce Attesa” con Carolina Rey

Al via la seconda stagione de “La Dolce Attesa”: un nuovo viaggio nella genitorialità di oggi, in onda da domenica 12 aprile alle 10.20 su Rai 2, con la conduzione di Carolina Rey

Al via la seconda stagione de “La Dolce Attesa”: un nuovo viaggio nella genitorialità di oggi, in onda da domenica 12 aprile alle 10.20 su Rai 2, con la conduzione di Carolina Rey. In un’Italia in cui la natalità è in costante calo e diventare genitori rappresenta una scelta sempre più complessa, “La Dolce Attesa” racconta la storia di chi decide comunque di avere figli, affrontando ogni giorno desideri, paure, difficoltà e speranze profondamente contemporanee.

Ogni settimana, il programma entra nelle case di due coppie per raccontare cosa significa diventare genitori, tra attesa e vita quotidiana.

Nella prima puntata, i protagonisti sono Eleonora e Alan, che aspettano la loro prima figlia, tra emozioni, dubbi e preparativi; e, Cristina e Riccardo, genitori di 2 figli piccoli, che affrontano le dinamiche e le responsabilità della vita familiare.

Guidate da Carolina Rey, le famiglie condividono momenti intimi, dalla lista dei desideri per il nuovo arrivato al “MAM Talk”, un momento leggero, ma reale, in cui i genitori condividono emozioni, dubbi e le piccole grandi sfide della loro quotidianità.

Nel corso dell’appuntamento, spazio anche alla cura quotidiana, fatta di piccoli gesti di attenzione e coccole che accompagnano il viaggio della crescita. A completare il racconto, un sociologo e un demografo che offrono spunti per comprendere il contesto della natalità in Italia.

“La Dolce Attesa” è un factual che unisce intrattenimento ed emozione, riportando al centro la dimensione umana dell’essere genitori. Un racconto autentico ed emozionante che segna l’inizio di un viaggio nella genitorialità contemporanea.

Un programma di Gianluigi Polisena, scritto da Giuseppe Bosin, Matteo Bennati, Lorena Guglielmucci. Una produzione Etra S.R.L., delegata Rai Maria Russo. Regia di Marco Santoro.