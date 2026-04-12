Barbara Bouchet, Leo Gassman, Francesco Arca a “Da noi… A Ruota Libera” su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna “Da noi… A Ruota Libera”. Ospiti: Barbara Bouchet, Leo Gassman, Francesco Arca, Miriam Dalmazio e Max Laudadio

Molti i protagonisti delle interviste di Francesca Fialdini a “Da noi… a Ruota Libera” in onda domenica 12 aprile alle 17.20 su Rai 1. Si parte con Barbara Bouchet – interprete del cinema nazionale e internazionale – che, dal 9 aprile, è tornata protagonista sul grande schermo con il film “Finale: allegro”.

A seguire Leo Gassmann, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e ora nel sabato sera di Rai1 con “Canzonissima”, che ha da poco pubblicato il singolo “Oltre”, incluso nell’album “Vita Vera Paradiso”, uscito il 10 aprile. Poi Francesco Arca e Miriam Dalmazio, tra gli interpreti della nuova serie di Rai 1, “La Buona Stella”, in onda dal 13 aprile in prima serata. Infine Max Laudadio, una carriera tra tv, radio e teatro, che ha recentemente pubblicato il libro “Il Cantico delle formiche dove, ispirato dai versi de “Il Cantico delle creature”, racconta del suo cambio vita alla ricerca della felicità autentica, trovata nelle piccole cose.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.