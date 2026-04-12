Ammaraggio riuscito: rientrati sulla Terra gli astronauti della missione Artemis II

Rientrati sulla Terra gli astronauti della missione Artemis II: si conclude un viaggio storico atteso 50 anni. Ammaraggio riuscito al termine di una spedizione durata 10 giorni

Si è conclusa con successo la missione Artemis II: i quattro astronauti a bordo sono rientrati sulla Terra dopo un viaggio di 10 giorni attorno alla Luna. La capsula Orion ha effettuato l’ammaraggio alle 20:07 ora della costa Est degli Stati Uniti (00:07 UTC dell’11 aprile), segnando la fine della missione.

A bordo dell’equipaggio c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, protagonisti di una missione che segna una nuova fase dell’esplorazione spaziale.

UNA MISSIONE STORICA

Artemis II è la prima missione con equipaggio umano a spingersi in orbita lunare dopo oltre mezzo secolo, dall’epoca delle missioni Apollo. Durante il viaggio, gli astronauti hanno percorso circa 700mila miglia, raggiungendo una distanza record dalla Terra per un equipaggio umano.

La missione ha avuto anche un forte valore simbolico: a bordo c’erano la prima donna a partecipare a una missione lunare, Christina Koch, il primo astronauta afroamericano, Victor Glover, e il primo astronauta non statunitense, il canadese Jeremy Hansen.

IL RIENTRO SULLA TERRA

La fase di rientro è stata una delle più delicate. La capsula ha attraversato l’atmosfera terrestre a velocità superiori ai 24mila chilometri orari, sopportando temperature esterne estremamente elevate, con un blackout temporaneo delle comunicazioni durato alcuni minuti.

L’ammaraggio è avvenuto senza criticità e secondo le procedure previste. Dopo il recupero, gli astronauti saranno sottoposti ai controlli medici di routine.

I TEST E I PROSSIMI PASSI

Obiettivo principale della missione era testare i sistemi della capsula Orion in condizioni reali: dallo scudo termico ai sistemi di supporto vitale, fino alla navigazione nello spazio profondo.

Artemis II rappresenta un passaggio fondamentale verso le prossime tappe del programma della NASA, a partire da Artemis III, che punta a riportare l’uomo sulla superficie lunare entro la fine del decennio. Il programma guarda inoltre a missioni ancora più ambiziose, con l’obiettivo di preparare future esplorazioni verso Marte.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)