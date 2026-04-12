Al via il Premio per la Geofisica e le Scienze della Terra “Enzo Boschi” per i giovani ricercatori e ricercatrici

Sono aperte le candidature per il Premio “Enzo Boschi” 2026, riconoscimento dedicato alla memoria dell’eminente geofisico italiano
Sono aperte le candidature per il Premio “Enzo Boschi” 2026, riconoscimento dedicato alla memoria dell’eminente geofisico italiano, istituito dalla Società Italiana di Fisica (SIF) su iniziativa e con il contributo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Il Premio, del valore di 3.000 euro, è destinato a un giovane ricercatore o ricercatrice che abbia conseguito risultati di rilievo nel campo della Geofisica e, più in generale, delle Scienze della Terra.
Possono partecipare i soci e le socie SIF in regola con la quota associativa 2026 (da versare entro l’8 maggio 2026) e in possesso di un dottorato in Geofisica o Scienze della Terra conseguito da non più di cinque anni.
Le candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae et studiorum, una relazione scientifica sull’attività di ricerca svolta, l’elenco delle pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile ai fini del concorso. Sono inoltre richieste almeno due lettere di presentazione.
Una Commissione Scientifica, nominata dal Consiglio di Presidenza della SIF e presieduta dal Presidente dell’INGV o da un suo delegato, esaminerà le domande pervenute e proporrà il vincitore o la vincitrice.
Il premio sarà conferito in occasione del 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, in programma a Firenze dal 7 all’11 settembre 2026.
È possibile inviare la propria candidatura, esclusivamente per via telematica, entro l’8 maggio 2026. Qui per maggiori informazioni.
Link utili:
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)