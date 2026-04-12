A Sua Immagine stamani su Rai 1 racconta le origini della festa e della devozione alla Divina Misericordia

Alla Divina Misericordia, un messaggio universale di speranza, che invita a riscoprire il volto accogliente di Dio, è dedicato il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”

Alla Divina Misericordia, un messaggio universale di speranza, che invita a riscoprire il volto accogliente di Dio, è dedicato il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, in onda domenica 12 aprile, alle 10.15 su Rai 1. Insieme al vaticanista del TG2 Rosario Carello ed a don Andrea Cavallini, docente della Pontificia Università Gregoriana, si approfondiranno le origini della festa e della devozione alla Divina Misericordia, evidenziando come il tema della misericordia rappresenti oggi una chiave di lettura fondamentale per comprendere e affrontare le sfide del nostro tempo, a livello personale e collettivo.

Attraverso i contributi filmati, la trasmissione ripercorrerà la storia della Divina Misericordia, dalle rivelazioni a Santa Faustina Kowalska fino alla diffusione universale della preghiera della Coroncina. Un focus particolare sarà dedicato al profondo legame tra i Pontefici e questa devozione: dal magistero di Giovanni Paolo II, che ne istituì la festa, fino alla riflessione costante di Papa Francesco, che ha posto la misericordia al centro del suo pontificato come via privilegiata di dialogo e vicinanza all’umanità.

Spazio anche alla rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana, Luca Ciciriello condurrà il telespettatore a Sulmona per raccontare la tradizionale corsa della Madonna che Scappa.

A seguire, alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1 trasmessa questa domenica dall’ Abbazia di San Martino.

Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.