A “Check-Up” stamani su Rai 1 l’importanza di un buon sonno

Funzione fondamentale dell’organismo e importante indicatore dello stato di benessere generale, il sonno è al centro di “Check-Up”, in onda oggi su Rai1

Funzione fondamentale dell’organismo e importante indicatore dello stato di benessere generale, il sonno è al centro di “Check-Up”, in onda domenica 12 aprile alle 9.30 su Rai 1.

Ad aprire l’approfondimento con Luana Ravegnini è il prof. Giorgio Bandiera, otorinolaringoiatra presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma, che si sofferma sul russamento: un disturbo spesso considerato solo un fastidio ma che, in alcuni casi, può essere il segnale di condizioni cliniche da monitorare con attenzione. Le apnee notturne sono invece al centro dell’intervento del prof. Luca Malvezzi, responsabile di Otorinolaringoiatria all’Humanitas San Pio X di Milano. In alcune situazioni, quando il cambiamento dello stile di vita o l’uso di dispositivi medici non risultano sufficienti, si può ricorrere anche a soluzioni chirurgiche.

Il rapporto tra sonno e benessere della pelle viene affrontato con la dott.ssa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e membro del Comitato Etico Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, che illustra come la qualità del riposo possa riflettersi sull’aspetto del viso e sulla vitalità della pelle. Spazio poi al legame tra sonno e salute mentale con il prof. Bernardo Carpiniello, Professore Emerito di Psichiatria dell’Università degli Studi di Cagliari, che spiega il ruolo del riposo nel mantenimento dell’equilibrio psicologico. La puntata affronta inoltre il tema dei fattori ormonali che possono influenzare la qualità del sonno, con il contributo del prof. Alfredo Pontecorvi, Direttore di Endocrinologia e Diabetologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Non manca poi un focus sul rapporto tra alimentazione e sonno. La prof.ssa Sabrina Donati Zeppa, ricercatrice e docente di Biochimica e Metabolismo dei Nutrienti all’Università San Raffaele di Roma, illustra come alcuni alimenti possano favorire il rilassamento e contribuire a migliorare il riposo notturno.

Infine, torna l’appuntamento con “Le parole della salute”, lo spazio dedicato alla comprensione del linguaggio medico. Con il dottor Gianmarco Rea, Segretario della Società Italiana di Medicina Generale della Regione Lazio, si approfondisce il significato di termini e definizioni che ricorrono frequentemente in ambito sanitario, con l’obiettivo di aiutare ad orientarsi meglio tra esami, referti e terapie.

Disponibile anche su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlaySound.