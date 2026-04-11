Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 dall’Abruzzo alla Cappadocia

La nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela in onda sabato 11 aprile 2026 alle 15:00 su Rai 1 parte dalla Cappadocia in Turchia
La nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela in onda sabato 11 aprile 2026 alle 15:00 su Rai 1 parte dalla Cappadocia in Turchia, un luogo magico e surreale che muta ad ogni soffio di vento e raggio di sole.
Con Alberto Angela ci trasferiamo poi in Abruzzo, il “cuore verde d’Europa”, per scoprire l’affascinante storia del Castello di Rocca Calascio e l’area archeologica di Alba Fucens.
Tuffo nella storia con Lione, la terza città più grande della Francia ma nell’antichità era la prima: i Romani la chiamavano Lugdùnum ed era la capitale della Gallia.
Ripercorriamo la più grande storia di sopravvivenza di tutti i tempi. Il 13 ottobre 1972 un volo con a bordo una squadra di rugby uruguaiana, precipita nelle Ande Argentine: 12 persone muoiono sul colpo, molte altre nei giorni successivi.