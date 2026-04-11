Oroscopo di oggi, sabato 11 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 11 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La settimana lavorativa riprende all’insegna della progettazione, sebbene per ottenere risultati concreti, dobbiamo mettere ordine alle idee. Con la forza che nasce dalla sicurezza in noi stessi, lasciamo la strada vecchia per la nuova. È la migliore.
Toro
La situazione ci invita all’introspezione. Indaghiamo a fondo, senza timore di quello che può emergere. Luce e ombra sono necessarie l’una all’altra. Momento produttivo sul fronte delle ispirazioni, fidiamoci del nostro sesto senso. Non sbaglia mai.
Gemelli
Rimandiamo, se possibile, esami, viaggi e affari. Lo scontro fra la Luna e Mercurio preannuncia qualche intralcio a riguardo e l’ansia non ci aiuta. Pensiamo a qualcosa di costruttivo per migliorare il curriculum professionale, se siamo in cerca di un’occupazione.
Cancro
Clima pensieroso per quanto concerne l’attività. Siamo ambiziosi, ma non dobbiamo sottovalutare la concorrenza, procediamo con i piedi di piombo. L’indiscrezione di qualcuno suscita dei malintesi sul lavoro? Lasciamo correre, le chiacchiere si sgonfiano.
Leone
Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole continua a splendere. Siamo sicuri di noi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione. Non lasciamoci sfuggire un’occasione che si presenta, per inoltrare le richieste che ci stanno più a cuore.
Vergine
Martedì foriero di qualche preoccupazione professionale. È l’immaginazione che ci gioca un brutto scherzo, rimettiamo la logica al primo posto. Un messaggio ci confonde le idee. Cerchiamo di non rimuginarci su troppo e aspettiamo per chiedere spiegazioni.
Bilancia
La Luna ci regala tanta vitalità e buonumore. Approfittiamone per allargare la cerchia degli interessi, delle amicizie e dei contatti sociali. Telefoniamo a un amico perso di vista da tanto ed escogitiamo un programma divertente per la serata.
Scorpione
Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. La giornata ci porta a contatto con noi stessi e con le nostre risorse e timori. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
Sagittario
La nostra Luna disegna un aspetto conflittuale con Mercurio, che ci rende a tratti euforici a tratti malinconici. Presenza e attenzione tengono a bada l’emotività. Prove insoddisfacenti in ambito lavorativo, mentre in amore e nelle conquiste andiamo fortissimo.
Capricorno
Prestiamo attenzione anche ai minimi dettagli. Una visione precisa delle situazioni riduce quasi a zero la possibilità di commettere errori. Le questioni economiche ci danno pensiero? Pianifichiamo con calma le spese, dilazioniamo gli acquisti.
Acquario
L’atmosfera è un toccasana per l’umore, soprattutto se siamo in partenza per un viaggio di lavoro o di piacere organizzato all’ultimo minuto. Nuove conoscenze all’estero o incontri con persone straniere. Novità, esperienze che lasciano il segno.
Pesci
Battibecchi in famiglia? Troppi impegni rendono tutti nervosi. Non prendiamo alla lettera le parole pronunciate da chi amiamo, guardiamo oltre. Concentriamoci sulle questioni importanti per noi, invece che solo sulle apparenze e sull’immagine.