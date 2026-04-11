Marco Damilano e Fabio Volo a “La Confessione” con Peter Gomez su Rai 3

Sono Marco Damilano e Fabio Volo gli ospiti di Peter Gomez in “La Confessione”, in onda sabato 11 aprile alle 20.15 su Rai 3

Sono Marco Damilano e Fabio Volo gli ospiti di Peter Gomez in “La Confessione”, in onda sabato 11 aprile alle 20.15 su Rai 3. Marco Damilano analizzerà gli attuali scenari di guerra tra stati Uniti, Israele e Iran, all’indomani di una tregua che appare molto fragile, dando spazio anche ad aneddoti sulla sua carriera di giornalista.

A seguire Fabio Volo, in partenza lunedì 13 aprile con un nuovo programma “Kong” su Rai 3, racconterà al conduttore le sue tante vite: da cantante a dj, da scrittore ad attore e conduttore televisivo e radiofonico.