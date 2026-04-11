Lello Arena rilegge Scarpetta in “Miseria e nobiltà” stasera su Rai 5

“Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta con la regia teatrale di Lello Arena, in onda sabato 11 aprile alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Lello Arena, Andrea de Goyzueta, Raffaele Ausiello

Sono tempi duri per lo scrivano Felice e il fotografo ambulante Pasquale: non c’è lavoro, non ci sono soldi, le loro famiglie sono costrette ad arrangiarsi alla meglio coabitando nello stesso appartamento, i pranzi saltati sono più numerosi di quelli consumati. Ecco perché, quando si presenta l’occasione di una piccola truffa, le due famiglie si rendono subito disponibili.

E’ “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta con la regia teatrale di Lello Arena, in onda sabato 11 aprile alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Lello Arena, Andrea de Goyzueta, Raffaele Ausiello, Fabio Rossi, Luciano Giugliano, Marika De Chiara, Sara Esposito. Regia tv di Barbara Napolitano.